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  4. Arazide parçalanmış cesedi bulunmuştu! Kan donduran vahşette yeni gelişme

Arazide parçalanmış cesedi bulunmuştu! Kan donduran vahşette yeni gelişme

04.12.2021 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir bölümü hayvanlar tarafından parçalanmış cesedi bulunan Mehmet Beraat Kağanarslan'ın (26) öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklandı. Olayın ardından şüphelilerden birinin cinayete kurban gittiği, 1 şüphelinin ise yurt dışına kaçtığı belirlendi.

Arazide parçalanmış cesedi bulunmuştu! Kan donduran vahşette yeni gelişme

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde 5 Kasım günü köylüler vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15- 20 gündür arazide olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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Kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alındı. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleştirmesi sonucu cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan’a ait olduğu saptandı. Öldürüldüğü belirlenen Kağanarslan’ın cenazesi, ailesi tarafından alınarak Hazro ilçesinde toprağa verildi.

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ŞÜPHİLELERDEN BİRİ ÖLDÜRÜLMÜŞ, BİRİ KAÇMIŞ

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kağanarslan’ın cep telefonu kayıtları ile Diyarbakır kent merkezinde en son görüldüğü noktadaki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonunda 15 şüpheli tespit edildi. Adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin olayın ardından cinayete kurban gittiği, birinin ise 25 Ekim'de yurt dışına çıktığı saptandı.

Jandarmada işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 13 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 6’sı ise serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır
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