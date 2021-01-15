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Arazideki dev yazı, FETÖ’yü akıllara getirdi

15.01.2021 19:39 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 1 dönüm arazide iş makinesi ile kazılarak yazıldığı düşünülen “Hero” yazısı FETÖ’yü akıllara getirdi.

Sivas’ın Zara ilçesinde yaklaşık 1 dönüm arazide iş makinesi ile kazılarak yazıldığı düşünülen “Hero” yazısı FETÖ’yü akıllara getirdi. ‘Kahraman’ anlamına gelen kelime, FETÖ tarafından bir dönem sembol olarak kullanılmak istenmişti.
Sivas’ın Zara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Tödürge Gölü yakınlarında kim ya da kimler tarafından yazıldığı bilinmeyen dev yazı, Fetullahçı terör örgütünü akıllara getirdi. Göle yakın bir noktada arazide iş makinesi veya traktörle yazıldığı düşünülen dev “Hero” yazısı tesadüfen ortaya çıktı. Zeminden bakıldığında fark edilmeyen, havadan bakıldığında görülebilen yazı, bir drone çekimi sırasında fark edildi. Türkçede ‘kahraman’ anlamına gelen İngilizce kelime FETÖ tarafından bir dönem sembol olarak kullanılmak istenmişti.

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