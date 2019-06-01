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Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir kişi, arazisine su kaçırdığı iddiasıyla tartıştığı komşusunu silahla vurarak yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Nadır Mahallesi’nin Yarmaca mevkiinde mısır tarlası sulayan Hamza S.’nin (35) yanına tarla komşusu Murat Ö.

Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde bir kişi, arazisine su kaçırdığı iddiasıyla tartıştığı komşusunu silahla vurarak yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Nadır Mahallesi’nin Yarmaca mevkiinde mısır tarlası sulayan Hamza S.’nin (35) yanına tarla komşusu Murat Ö. (28) geldi. Hamza S.’yi tarlasına su kaçırmakla suçlayan Murat Ö., tartışmanın büyümesi sonucu üzerinde bulunan ruhsatsız tabanca ile Hamza S.’ye ateş etti. Sol bacağına isabet eden mermi nedeniyle kanlar içerisinde kalan talihsiz çiftçi, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne gönderildi. Hamza S., buradaki ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Tarla komşusunu yaraladığı gerekçesi ile jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, ilk sorgusunda olayda kullandığı silahı Göksu çayına attığı yönünde beyanda bulunması üzerine dalgıç ekibi talep edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği tarla komşusunu vurdu

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