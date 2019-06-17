Araziye atılan poşetlerden 90 kilo eroin çıktı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ilçesinde, karayolu yakınındaki araziye atılan poşetlerde 90 kilo 720 gram eroin bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Gedelova ile Kozluca mahalleleri arasındaki arizede uyuşturu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu arama köpeği 'Zeyna' ile karayolu kenarındaki arazide arama yaptı. Yapılan detaylı aramada, araziye atılmış 4 poşet içerisinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

