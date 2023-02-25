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Araziye kaçak hafriyat döktü, kendisini uyaranları tehdit etti! '250 trilyon borcum var, başına iş arama'

25.02.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de tepki çeken bir olay yaşandı. Dorsesindeki hafriyatı boş araziye döken şoför, kendisini görüntüleyen kişileri "250 trilyon borcum var, başına iş arama" diyerek tehdit etti. Görüntülenmesine rağmen tehditlerine devam eden şoförün rahat tavırları ise 'pes' dedirtti. İşte olayın detayları...

Araziye kaçak hafriyat döktü, kendisini uyaranları tehdit etti! '250 trilyon borcum var, başına iş arama'

Arnavutköy'e bağlı Sazlıbosna Mahallesi'ndeki boş araziler, kaçak hafriyatçıların talanına maruz kalmaya devam ediyor. Kesilen cezalara rağmen bir hafriyat kamyonu sürücüsü, 22 Şubat Çarşamba günü dorsesindeki tonlarca hafriyat toprağını tarım arazisine döktü. Kaçak hafriyat dökümünü cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi ise kamyon şoförü tarafından tehdit edildi.

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TEHDİT ETTİ

Kendisini görüntüleyenleri "250 trilyon borcum var, başına iş arama" diyerek tehdit eden kamyon şoförünün rahat tavırları dikkat çekti. Kamyon şoförü, tehditlere rağmen hafriyat toprağını tarım arazisine dökerek uzaklaştı.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Tehdit Arnavutköy hafriyat

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