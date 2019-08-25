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Araziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 18:07 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, iş insanı Yüksel B.'nin arazisine yol açmak için 2'nci derece doğal sit alanındaki ağaçları kestirdiği ortaya çıktı.

Araziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, iş insanı Yüksel B.'nin arazisine yol açmak için 2'nci derece doğal sit alanındaki ağaçları kestirdiği ortaya çıktı. Kent sakinleri ve çevreciler, duruma tepki gösterdi.
Milli Parklar Müdürlüğü koruması altındaki kırsal Adaköy Mahallesi'nde yer alan 2'nci derece sit alanında, 320 metre mesafede ağaç kesimi yapıldı. Ağaçların, Cennet Adası'ndaki arazisine karadan yol açmak isteyen iş insanı Yüksel B. tarafından kestirildiği öne sürüldü. Bu duruma tepki gösteren kent sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Cennet Adası'na gelip inceleme yaptı. İncelemede, ormanlık alanda 320 metre mesafede ağaç kesildiği ve kesimin sürdüğü tespit edildi. Ekipler, ağaç kesimiyle ilgili tutanak tuttu.
ÇEVRECİLER YAZILI AÇIKLAMA YAPTI
Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Koruma altındaki adada ağaç katliamı yapıldığını belirten Kutengin, "2'nci derece doğal sit alanı olan Cennet Adası'nda inşaat izni veriliyor, ağaçlar kesilerek yollar açılıyor. Koruma altındaki bu zümrüt yeşili ormanlarda istedikleri gibi katliam yapılıyor ama kimse bunu bilmiyor. Cennet Adası başta olmak üzere koruma altındaki ormanlık alanlarda bu tür katliamlardan dolayı büyük endişe içindeyiz. Bunlara 'Dur' diyecek yetkili arıyoruz" dedi.
Adaköy Mahalle Muhtarı ve Marmaris Belediyesi Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sermin Güvenç ise "Cennet Adası'nda izinli inşaatlar, kaçak orman katliamları çok olmaya başladı. Bu katliamlara duyarsız kalmayacağız. Gerekli yasal işlemlerin başlatılması için harekete geçtik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Araziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildiAraziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildiAraziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildiAraziye yol açmak için sit alanındaki ağaçlar kesildi

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