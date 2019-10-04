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Arazöz sürücüsünden Türk bayrağı hassasiyeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 16:52 | Son Güncelleme

Amasya'da orman yangınına müdahaleden dönen arazöz şoförünün aracı durdurarak yolda gördüğü Türk bayrağını yerden almasına ilişkin görüntüler sosyal medyada beğeni topladı

Amasya Orman İşletme Müdürlüğünde görevli arazöz sürücüsünün orman yangınına müdahale sonrası yolda gördüğü Türk bayrağını yerden almasına ilişkin görüntüler takdir kazandı.

Orman İşletme Müdürlüğü Yangın Harekat Merkezi'nde görevli arazöz şoförü Mustafa Kürkçü (42), Akdağ bölgesinde çıkan orman yangınına müdahale ettikten sonra, dönüş yolunda Fındıklı mevkisinde yola düşmüş Türk bayrağı gördü.

Mesai arkadaşlarının bakışları arasında arazözü durduran Kürkçü, yoldaki Türk bayrağını alıp özenle katladıktan sonra araca koydu.

Kürkçü'nün sosyal medyada paylaşılan bu ana ilişkin görüntüleri, beğeni topladı.

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Amasya şoför türk bayrağı yola düşmüş

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