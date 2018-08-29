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Arazözle yangına müdahaleye giderken kaza yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2018 17:16 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahaleye giden itfaiyecilerin olduğu arazöz, kontrolden çıkıp, yan yattı.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu başlayan orman yangınına müdahaleye giden itfaiyecilerin olduğu arazöz, kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada 2 itfaiye görevlisi, yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Ahmetusta mevkisinde meydana geldi. İbrahim Hakkı Cesur, Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü'nün arazözüyle Keten köyündeki ormanlıkta, yıldırım düşmesiyle başlayan yangına müdahale etmek için yola çıktı. Cesur yönetimindeki 78 AP 868 plakalı arazöz, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, yan yattı. Kazada İbrahim Hakkı Cesur ile Adem Öztürk hafif yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan ve küçük alanda etkili olan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arazözle yangına müdahaleye giderken kaza yaptılarArazözle yangına müdahaleye giderken kaza yaptılarArazözle yangına müdahaleye giderken kaza yaptılar

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