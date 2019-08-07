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Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:05 | Son Güncelleme

Bursa’nın Kestel ilçesi Çataltepe mevkiinde yangın çıktı.

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Bursa’nın Kestel ilçesi Çataltepe mevkiinde yangın çıktı. Helikopterler yangına müdahale ederken, arazi araçlar için uygun olmadığı için arazözler yangına ulaşmaya çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın Kestel ilçesi Çataltepe mevkii dağlık ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Arazi yapısı araçlar için uygun olmadığından helikopterler yangına havadan müdahale ediyor. Karadan da itfaiye ekipleri ulaşabildikleri noktalarda söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor. Bölgeden dumanlar zaman zaman azalırken, yangın tepelere doğru devam ediyor.

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Arazözlerin ulaşamadığı yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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