Arbery’nin Katilleri Federal Davada Suçlu Bulundu

Siyah Ahmaud Arbery'yi Georgia eyaletinin banliyölerinden birinde koşu yaparken kovalamak ve öldürmekten suçlu bulunan üç beyaz, Salı günü federal nefret suçları ve diğer suçlardan suçlu bulundu.

Georgia, Brunswick Bölge Mahkemesi’nde çoğu beyazlardan oluşan jüri, 36 yaşındaki Travis McMichael, babası eski polis memuru 66 yaşındaki Gregory McMichael ve komşuları 52 yaşındaki William "Roddie" Bryan hakkındaki karara, iki gün boyunca dört saatlik tartışmaların ardından vardı.

ABD’de kanun tanımazlık ve ırk şiddeti sorunlarının ele alındığı son önemli davada üç sanık, Arbery'ye ırkı nedeniyle saldırarak medeni haklarını ihlal etmek ve adam kaçırmaktan suçlu bulundu.

Baba ve oğul McMichael, ek olarak federal ateşli silah yasalarını çiğnemekten de suçlu bulundu. Bryan hakkında ise silah suçlaması yapılmadı. Sanıklar hakkındaki tüm suçlamaların en ağırı olan nefret suçunun üst cezası ise ömür boyu hapis.

Geçen yıl ömür boyu hapis cezasına çarptırıldılar

Üç sanık geçen yıl eyalet mahkemesinde başka suçlardan suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Bir dönem lise futbol takımının yıldız olan 25 yaşındaki Arbery bir kamyon yıkama şirketinde çalışıyordu.

Eyalet davasında savcılar cinayetler için ‘‘ırkçı’’ terimini kullanmaktan kaçınmış, yalnızca McMicheallar’ın ve Bryan’ın Arbery’nin ölümünden sorumlu olduğunu kanıtlamaya odaklanmıştı.

Adalet Bakanlığı savunma anlaşması yapmıştı

Arbery’nin annesi Wanda Cooper-Jones, ilk başta duruşmadan kaçınmak için sanıklarla anlaşmaya varan Adalet Bakanlığı savcılarını eleştirdi. Nadir görülen bir hamleyle, hakim geçen ay Arbery’nin ailesinin itirazını dinleyerek anlaşmayı reddetmişti.

Cooper-Jones ‘‘Bugün olan şey, ailenin mücadelesi olmasaydı, olmayacaktı. Adalet Bakanlığı bugün yaptığı şeyi yapmak zorunda kaldı. Aslında yapmak istediği şey bu değildi’’ diye konuştu.

Arbery, 23 Şubat 2020’de Georgia eyaletinin güneydoğudaki sahil kasabası Brunswick yakınlarındaki Satilla Shores bölgesinde bir öğleden sonra koşu için dışarı çıktığında üç sanık onu kamyonetlerle kovalamıştı. Daha sonra kıstırılan Arbery, oğul McMichael tarafından vurularak öldürülmüştü.

McMicheallar ırk nefretiyle hareket etmediklerini, mahallede meydana gelen haneye tecavüz olaylarının ardından Arbery’yi suçlu gördükleri için meşru müdafaa amacıyla hareket ettiklerini belirtmişlerdi.

Ancak davadaki tanıklıklar mahallede ev soygunları olmadığını yalnızca kilitli olmayan araçların içinden hırsızlık yapıldığını anlatmıştı. Federal savcılar 20 tanığın ifadesini aldı ve elde ettikleri başka delillere de dayanarak üç sanığın hakaret ve ırkçı söylemler konusunda kabarık sicili olduğunu tespit etti.

Genç McMichael’ın Arbery’ye yakın mesafeden üç kez ateş ettiği konusunda ise dava sırasında hiç tartışma ya da tereddüt yaşanmadı.

Sosyal medyaya düşen görüntüler tepki çekmişti

Olay sırasında Bryan tarafından cep telefonuyla çekilen grafik görüntülerin iki ay sonra sosyal medyaya düşmesi ve bu sırada hiç tutuklama yapılmamış olması tepkiye neden olmuştu. Travis McMichael olay yerine gelen polise, Arbery’yi vurduğunu itiraf etmişti.

Medeni haklar aktivistleri olayın yaşandığı tarihten, üç kişinin tutuklanmasına kadar uzun süre geçmesini, polisin siyahları öldüren beyaz saldırganların cezasız kalmalarına izin verdiği olayların son örneği olarak değerlendiriyor.

Arbery’nin katillerinin yargılandıkları federal dava, ülkede bu kadar ses getiren bir cinayetle yargılananların nefret suçu nedeniyle jüri karşısına çıktıkları ilk dava oldu.

