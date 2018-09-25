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Arçelik, ikinci kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 11:18 | Son Güncelleme

Arçelik, 2017'nin ardından bu yıl da Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar" kategorisinde yer almayı başardı - Arçelik Üst Yöneticisi Hakan Bulgurlu: - "Sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirme konusundaki istikrarımızı tescil eden ve şirketimizin uluslararası itibarına katkı yapacak bu önemli başarıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürmek önceliklerimiz arasında yer alıyor"

İSTANBUL (AA) - Arçelik, 2017'nin ardından bu yıl da Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin "Gelişmekte Olan Piyasalar" kategorisinde yer almayı başardı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte öncü çalışmalar yürüten Arçelik, 2017'nin ardından bu yıl da Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'ne giren tek Türk sanayi şirketi oldu.

Sürdürülebilirlik konusunda önde gelen platformlardan biri olan endeks için bu yıl bine yakın şirketin çalışmaları değerlendirildi. Şirketler yönetim, finansman faaliyetleri, etik konular, değer zincirindeki çevresel ve sosyal performans, risk yönetimi, iklim değişikliği önlemleri, şeffaflık, tedarik zinciri ile insan ve çalışan hakları gibi başlıklar altında puanlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, "Dünyada Saygılı, Dünyada Saygın" vizyonu kapsamında tüm paydaşları için değer yaratmaya devam ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Arçelik olarak küresel bir şirket olmanın sorumluluğuyla sürdürülebilir bir dünya için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl 10'uncusunu yayımladığımız sürdürülebilirlik raporumuzda da belirttiğimiz gibi hem gelecek nesiller hem de rekabet gücümüzü korumak için kaynakların verimli kullanımına ve döngüsel ekonomiye odaklanıyor, sera gazı salımlarımızı en düşük seviyeye indiriyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda sürdürülebilirlik odaklı kurumların performanslarını küresel olarak takip eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nin Gelişmekte Olan Piyasalar kategorisine geçtiğimiz yıldan sonra ikinci kez girmenin gururunu yaşıyoruz. Sürdürülebilir uygulamaları hayata geçirme konusundaki istikrarımızı tescil eden ve şirketimizin uluslararası itibarına katkı yapacak bu önemli başarıyı önümüzdeki yıllarda da sürdürmek önceliklerimiz arasında yer alıyor."

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Arçelik Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi

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