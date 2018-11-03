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Arçelik-LG ticari klimada yerli üretim payını yüzde 25’e çıkaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Arçelik-LG klima fabrikasında devreye alınan Türkiye’nin ilk yerli ticari klima üretim hattı ile ticari klimada yerli üretimin payının, üç yıl içerisinde yüzde 25’e çıkarılması hedefleniyor - Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu: - "Yeni yatırımımız sayesinde ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltırken, birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek dış ticaret açığının azaltılmasında da katkı sağlayacağız. Yatırımlarımızı tamamladıktan sonra 200 milyon dolarlık ek ihracat geliri kazandırmayı amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Arçelik-LG klima fabrikasında devreye alınan Türkiye’nin ilk yerli ticari klima üretim hattı ile ticari klimada yerli üretimin payının, üç yıl içerisinde yüzde 25’e çıkarılması hedefleniyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik-LG, Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında Türkiye’nin ilk yerli ticari klima üretim hattını devreye aldı. Hattın açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu, Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Emin Bulak ve Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdür Yardımcısı T. Y. Lee ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Arçelik-LG fabrikasının Avrupa’nın en büyük klima üretim merkezi olduğunu belirterek, “Bu başarıların ardında, güçlü mühendisliğimiz, özveriyle çalışan çalışma arkadaşlarımızın emekleri, ileri teknoloji, yerli ve verimli üretim, yaygın bayi ve servis ağının gücü var. Bugün açılışını yaptığımız üretim hattı ve 2020 yılına kadar yapacağımız ilave yatırımlar ile ülkemizin istihdam artışına ve yan sanayimizin gelişmesine katkıda bulunacağız. Bu yatırımımız, ticari klima segmentinde de yerlileşme yolunda önemli bir kilometre taşı olacak.” ifadelerini kullandı.

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- “Ülkemize 200 milyon dolarlık ek ihracat geliri kazandıracağız”

Çakıroğlu, Türkiye’de toplam klima pazarı büyüklüğünün 1 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

“VRF olarak tanımladığımız (değişken debili soğutucu akışkan) ticari klima pazarı ise 250 milyon dolar değerinde. Bu pazarın neredeyse tamamı ithal ürünlerden oluşuyor. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz üretim hattımızla birlikte ilk yıl içinde VRF segmentinde yerli üretimin payını, üç yıl içerisinde yüzde 25’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Ev tipi klima pazarında olduğu gibi yurt içi ticari klima pazarında da lider olma hedefimiz var. Yeni yatırımımız sayesinde ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltırken, birçok ülkeye ihracat gerçekleştirerek dış ticaret açığının azaltılmasına katkı sağlayacağız. Yatırımlarımızı tamamladıktan sonra 200 milyon dolarlık ek ihracat geliri kazandırmayı amaçlıyoruz.”

Açılışı yapılan hatta üretilen yeni nesil ve enerji verimli sistemler sayesinde enerji ithalatının azaltılması için de önemli bir adım attıklarına değinen Çakıroğlu, "Yüksek teknolojiye sahip ticari klimalarımız, geleneksel sistemlere kıyasla binalarda yüzde 30 seviyesinde enerji tasarrufu sağlıyor. Ülkemizde yıllık 12 milyar dolara yaklaşan ısıtma - soğutma giderleri göz önüne alındığında, bu tasarrufun ülke ekonomimize önemli bir kazanç sağlayacağı açıktır.” ifadelerini kullandı.

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- “Ticari klima yurt içi pazarında da liderliğe emin adımlarla yürüyoruz”

Arçelik-LG Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Emin Bulak ise kuruluşlarından bu yana iklimlendirme pazarına ilkleri sunma vizyonuyla faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Katma değeri yüksek, inovatif, çevre dostu ve güvenilir ürünlerimizle sektörümüzün ve ekonomimizin gelişmesi için çalışıyoruz. Yerli üretimin lokomotif gücü olarak, bugün devreye aldığımız Türkiye’nin ilk yerli ticari klima üretim hattı sektörümüzde ithalata bağımlılığı azaltacak ve ihracata önemli bir katkıda bulunacak. Ev tipi klima pazarında liderliğini sürdüren Arçelik LG, bu yatırımla birlikte ticari klima yurt içi pazarında da liderliğe emin adımlarla yürüyecek.” ifadelerini kullandı.

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- 200 milyon dolara yakın yatırım

Kurulduğu günden bu yana Türkiye ekonomisine toplamda 200 milyon dolara yakın yatırım yapan Arçelik-LG’nin fabrikası, toplamda 1,5 milyon adet ev tipi klima üretim kapasitesine sahip. Fabrika, Türkiye, Yakın Doğu ve Avrupa’nın en büyük klima üretim tesisi konumunda bulunuyor. Şirket 19 yılda ev tipi klima pazarında toplam 11 milyon adet klima üretimi gerçekleştirdi ve yüzde 40 pazar payı ile sektörün lideri konumunda bulunuyor.

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