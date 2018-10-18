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Arçelik'ten iPhone 8'e Arçelik'ten iPhone 8'e büyük indirim!büyük indirim!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.10.2018 17:28 | Son Güncelleme

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olan Arçelik'in iPhone ürününde indirime gideceği öğrenildi. İşte detaylar!

Arçelik'ten iPhone 8'e Arçelik'ten iPhone 8'e büyük indirim!büyük indirim!

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olan Arçelik'in iPhone ürününde indirime gideceği öğrenildi.

Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19-21 Ekim'de 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını açıklayarak, kampanyaya destek olacak firmalardan en az yüzde 10 indirim yapmalarını beklediklerini açıklamıştı.

Arçelik'ten iPhone 8'e büyük indirim!

Buna ek; Turkcell yaptığı açıklama ile Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında internet paketlerini fiyatı aynı kalmak kaydıyla ikiye katladığını açıkladı geçtiğimiz gün. Ayrıca, Türkiye’nin sevilen dijital uygulamaları BiP, TV+, Dergilik, fizy ve lifebox’ta geçerli GB’lar da iki katına çıkıyor.

Kampanyadan faydalanabilmek için BiP uygulamasına girerek, keşfet içerisindeki “Enflasyonla Mücadele” kanalını takip etmek yeterli olacak.

Diğer firmalardan da bu mücadele için bir adım gelecek mi bilmiyoruz. Özellikle teknoloji takipçilerinin bu mücadele kapsamında gündemi iyi takip etmesinde yarar var. Bu konuda ek indirim fırsatları geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 8 Apple

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