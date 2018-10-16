İSTANBUL (AA) - Arçelik, evinde yenilik ve değişim isteyenler için özel bir kampanya başlattı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de beyaz eşya üreticisi olup kendi geri dönüşüm tesisini kuran ilk ve tek şirket olma özelliği taşıyan Arçelik, “Büyük Yenileme Hareketi”ni başlattı.
Arçelik, markası ne olursa olsun eski beyaz eşyaları tüketicilerin evlerinden alıyor, yenisini bin liraya varan indirimle sunuyor. Kampanya, çamaşır makinesinden buzdolabına kadar tüm beyaz eşyalar ile klima ve televizyonlarda geçerli olacak.
Ekim ayı sonuna kadar sürecek kampanya, evinde değişiklik yapmak isteyen herkesi bekliyor.
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