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  4. Archer C4000 : Güçlü işlemciye sahip, yüksek performanslı yönlendirici

Archer C4000 : Güçlü işlemciye sahip, yüksek performanslı yönlendirici

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 09:18 | Son Güncelleme

Archer C4000 model yönlendirici çok sayıda cihazın ağa bağlı olduğu ve yüksek hız, güçlü performans gerektiren uygulamalar çalıştıran kullanıcılar için özel tasarlanan bir ürün. Archer C4000, geniş kapsama alanı ve güçlü güvenlik özellikleriyle de kullanıcıları memnun edecek. 

Archer C4000 : Güçlü işlemciye sahip, yüksek performanslı yönlendirici

Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evlerde, her cihaz için yüksek WiFi performansı için güçlü bir yönlendirici gerekiyor.Özellikle online oyun, HD film indirme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalar çalıştırılıyorsa WiFi performansı daha da önemli hale geliyor.

TP-Link’in yeni yönlendiricisi Archer C4000, tüm bu gereksinimlere uygun bir model. 1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı ve gecikmesiz olarak bağlanmasını sağlıyor.

Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci, tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor ve ağın sürekli yüksek performansta çalışması için dört çekirdekli ana işlemciye destek veriyor. 

Archer C4000’de güçlü işlemcinin yanı sıra üç bant ve MU-MIMO teknolojileri de yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde yönlendirici aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurabiliyor ve mevcut en iyi bantta veri gönderip almalarını sağlıyor. Böylece örneğin anne-baba evde 4K video izlerken, aynı anda evin çocuğu MOBA ya da FPS oyunun keyfini çıkarabiliyor; ağ performansında sorun yaşanmıyor.

ARCHER C4000 İLE GENİŞ KAPSAMA ALANI!

Archer C4000, güçlü performansını geniş WiFi kapsaması ile destekliyor. Yönlendiricide yer alan elektrikli amplifikatöre sahip yüksek performanslı antenler, güçlü WiFi sinyali oluşturuyor. Ayrıca ‘rangeboost’ teknolojisi, daha uzakta yer alan ya da daha düşük güce sahip cihazları saptayabiliyor ve WiFi sinyallerini bağlı cihazlara odaklıyor. 

Archer C4000, sadece kablosuz değil güçlü kablolu bağlantı desteği de sunuyor. Cihaz üzerinde yer alan Gigabit Ethernet girişleri, PC, akıllı TV, oyun konsolu gibi kablo ile ağa bağlanan cihazların yüksek hızda bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca ‘Bağlantı Birleştirme’ özelliği, iki ayrı Ethernet girişini 2Gbps bağlantıda birleştirerek ağa bağlı depolama cihazlarına güç oluşturuyor.
Archer C4000, ağ ve ağa bağlı cihazların güvenliğini de sağlayan bir yönlendirici. TP-Link HomeCare güvenlik paketi yüklü olarak geliyor ve ağa bağlı her cihazın Trend Micro tarafından canlı olarak güncellenen bir tehdit veritabanı ile korunmasını sağlıyor.

Ayrıca güçlü Ebeveyn Denetimleri, her aile üyesi için farklı kullanıcı profili oluşturup bağlantı ayarlarını belirlemeye olanak veriyor. Misafir Ağı uygulaması ile de ağ şifresi, adı eve gelen konuklarla paylaşılmadan WiFi’a erişmeleri sağlanıyor.
Router’ı sesli komut ile yönetin!

Archer C4000, TP-Link’in Tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabiliyor. Android ve iOS destekli Tether uygulaması, aynı zamanda yönlendiricinin akıllı telefon aracılığıyla her yerden, her zaman kolayca yönetilmesini de sağlıyor. 
Amazon Alexa ve IFTTT destekli olan Archer C4000, ses ile de yönetilebiliyor. Alexa ile yönlendiriciye sesli komut vererek ağa yeni cihaz eklenebiliyor, bir cihaza öncelik tanınabiliyor ya da konuk şifresi ve daha fazlası yapılabiliyor. Archer C4000 yönlendiricinin satış fiyatı ise 258 dolar olarak açıklandı.

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archer c4000 TP-LINK

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