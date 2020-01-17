Archer C4000 : Güçlü işlemciye sahip, yüksek performanslı yönlendirici

Çok sayıda cihazın WiFi’a bağlı olduğu evlerde, her cihaz için yüksek WiFi performansı için güçlü bir yönlendirici gerekiyor.Özellikle online oyun, HD film indirme gibi yüksek hız gerektiren uygulamalar çalıştırılıyorsa WiFi performansı daha da önemli hale geliyor.

TP-Link’in yeni yönlendiricisi Archer C4000, tüm bu gereksinimlere uygun bir model. 1.8 GHz 64-bit dört çekirdekli ana işlemciye sahip olan yönlendirici, WiFi’a erişen tüm cihazların hızlı ve gecikmesiz olarak bağlanmasını sağlıyor.

Bu ana işlemcinin yanı sıra üründe yer alan üç adet ek işlemci, tüm cihazların WiFi talebini dengeliyor ve ağın sürekli yüksek performansta çalışması için dört çekirdekli ana işlemciye destek veriyor.

Archer C4000’de güçlü işlemcinin yanı sıra üç bant ve MU-MIMO teknolojileri de yer alıyor. Bu teknolojiler sayesinde yönlendirici aynı anda birden fazla cihazla iletişim kurabiliyor ve mevcut en iyi bantta veri gönderip almalarını sağlıyor. Böylece örneğin anne-baba evde 4K video izlerken, aynı anda evin çocuğu MOBA ya da FPS oyunun keyfini çıkarabiliyor; ağ performansında sorun yaşanmıyor.