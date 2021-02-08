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Arctic Trucks Toyota Hilux’u mercek altına aldı

08.02.2021 08:38 | Son Güncelleme:
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Arctic Trucks Toyota Hilux’u mercek altına aldı

Arctic Trucks, AT35 kiti ile yeni Toyota Hilux'u daha da sert bir arazi aracına dönüştürdü.

Kamyonetin Invincible X Double Cab varyantına dayalı olarak, dönüşüm görsel ve mekanik yükseltmeleri içeriyor. 38.975 £ ile başlayan aracın tavsiye edilen perakende fiyatı üzerinden KDV hariç 18.780 £ daha isteniyor bu değişim için.

2021-toyota-hilux-at35

NELER DEĞİŞTİ?

Yeni Hilux AT35, stok modelden 65 mm daha yüksek karosere sahip. Bu oranda yaklaşma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 9 ve 3 derece arttırıldı. Arctic Trucks, Bilstein imzalı performans süspansiyonu, tork için yeniden ayarlanmış ön ve arka diferansiyeller, ve BFGoodrich KO2 A / T lastiklerle sarılmış 17 inç alaşım jantları modele entegre edilmiş. Arctic Trucks çamurlukları daha da genişletmiş. 'AT35' arması ve '30. Yıl Dönümü' çıkartması makyaja katkıda bulunuyor. Ek olarak Hilux, tam alt gövde koruması, ızgaraya monte ışıkları düşük profilli yük kapağı, motor bölmesinde 12 voltluk performans kompresörü, BFGoodrich KM3 çamurlu arazi lastikleri modelde opsiyon olarak sunuluyor.

2021-toyota-hilux-at35

PERFORMANSI ARTTIRILMIŞ

Güç, 3.000-3.400 d/d’de 201 Bg olarak sunuluyor. 1.600 ila 2.800 d/d arasında ise 500 Nm tork değeri sunuluyor. Bu güç 2.8 litrelik bir dizel motordan üretiliyor Hızlı otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi modelde sunuluyor. Bu değerler ile çekme kapasitesi 43 kg daha arttırılmış.

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