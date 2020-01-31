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'Arda Boyları' balesi seyirci ile buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 00:37 | Son Güncelleme

MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Trakya türkülerinin modern dansla harmanlandığı 'Arda Boyları' balesini, seyirci ile buluşturdu.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN Devlet Opera ve Balesi (MDOB), Trakya türkülerinin modern dansla harmanlandığı 'Arda Boyları' balesini, seyirci ile buluşturdu.
Dünya prömiyeri 2012 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi’nce yapılan ‘Arda Boyları'nı, Mersin Devlet Opera ve Balesi, farklı sahne ve dans teknikleri kullanıp, orkestra ekleyerek, sahneye taşıdı. İki perde olarak sahnelenen eserin librettosu Ayşegül Çevik tarafından kaleme alırken koreografisi ile rejisini Özgür Adam İnanç üstlendi. Orkestra şefliğini Nezih Seçkin üstlendiği eserin müziklerde Arda Erdem ve İsmail Sezen imzası taşıyor. Müzik düzenlemesi Can Aksel Akın’a ait olan Arda Boyları'nın dekor ve kostüm tasarımını Gürcan Kubilay yaptı. Işık tasarımı Tarı Deniz, eser sorumluluğu Erdoğan Şanal, koreografi asistanlığı Deniz Alp tarafından gerçekleştirilen eserde başlıca rolleri, Tutku Barın Tümen, Meltem Ayar, Ilgaz Arslan (Halime), Burak Serkan Cebeci, Tugay Ak (Recep), Özlem Şenormanlılar, Selğan Çavdaroğlu (Anne), Ozan Demirbaş, Niyazi Cingöz (İsmail), Seda Dereli, Hülya Aydoğan (Fatma Kadın), Ender Üçdemir, Miray Boyacıoğlu (Ağa), Pınar Humar, Riza Ochiai (Zehra), Tugay Ak, Niyazi Cingöz (Cemil), Nihan Çetin Aydın (Soprano), Mahmut Akyol ve Cenk Güner (Meczup) üstleniyor.
Birbirine kavuşamayan aşıklar Halime ve Recep'in hikayesini anlatan eserde, Trakya yöresine ait sevilen türküler modern dansla harmanlanacak. 'Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar', 'Çalın Davulları', 'Dere Geliyor Dere' gibi türkülerin çok sesli müzik ve halk müziği ile sentezlendiği 'Arda Boyları'nda, bağlama, darbuka, asma davul gibi yerel sazlar ile halk oyunu motiflerine de yer verilecek.
Koreografi ve rejisör Özgür Adam İnanç, birbirini seven Halime ile trajik aşk öyküsünü konu aldığını eserde Arda Boyları dans adımları ile seyirciye aktarmaya çalıştıklarını söyledi.
Eser, 01 Şubat Cumartesi günü saat 20.00’da Kültür Merkezi Sahnesi’nde izleyemeyenler için yeniden sahnelenecek.

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