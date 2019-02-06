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Arda Boyları’nın acıklı hikayesi SAMDOB sahnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:19 | Son Güncelleme

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) sevilen eseri “Arda Boyları” 2019’un ilk ve son temsiliyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnelediği yöresel bir ziyafet olan “Arda Boyları” adlı bale eseri 11 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Aydın Gün Sahnesinde izleyicinin karşısına çıkacak.

Arda Boyları’nın acıklı hikayesi SAMDOB sahnesinde

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) sevilen eseri “Arda Boyları” 2019’un ilk ve son temsiliyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.
Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçılarının sahnelediği yöresel bir ziyafet olan “Arda Boyları” adlı bale eseri 11 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Aydın Gün Sahnesinde izleyicinin karşısına çıkacak. Sahneye koyulduğu günden beri kapalı gişe oynanan eser 2019 yılında sadece bir kez seyircisiyle buluşacak.
Trakya yöresine ait çok sevilen türkülerden biri olan Arda Boyları’nın hikâyesinin ve müziğinin modern dansla harmanlandığı eser, birbirlerine âşık olan iki genç; Halime ve Recep’in hikâyesini anlatıyor. Koreografi ve rejisi Özgür Adam İnanç’a ait olan Arda Boyları’nın müzikleri İsmail Sezen ve Arda Erdem’e ait. Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar, Çalın Davulları, Dere Geliyor Dere gibi çok sevilen türküler ve halk oyunu motifleri yer almakta.

Arda Boyları’nın acıklı hikayesi SAMDOB sahnesinde

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