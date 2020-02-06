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Arda Duman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2020 10:12 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl mart ayında Belgrad Ormanı'nda yapılan arama çalışmaları sonucu cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın ölümünün intihar olduğunu tespit eden savcılık, soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırdı.

Arda Duman'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan ve Belgrad Ormanı'nda cansız bedenine ulaşılan Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Arda Duman'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

ARDA DUMAN'IN ÖLÜMÜNÜN NEDENİ ÇOKLU İLAÇ ZEHİRLENMESİ

Soruşturma savcılığı, Adli Tıp Kurumundan soruşturma dosyasına ulaşan raporda, Duman'ın ölümünün çoklu ilaç zehirlenmesi sonucu meydana geldiğinin bildirilmesi üzerine takipsizlik kararı verdi.

Kararda, Duman’ın sırt çantası içerisinde çok sayıda boş ve dolu ilaç tabletleri bulunduğu, Duman’ı intihara yönlendiren herhangi biri olduğuna dair bilgiye rastlanmadığı ve Duman’ın intihar sonucu hayatına son verdiği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Üniversite öğrencisi Arda Duman, ailesinin kayıp başvurusu üzerine 22 Mart 2019'da aranmaya başlanmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma üzerine, Duman'ın son olarak 22 Mart 2019'da 12.35'te Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsünden otobüse binerken görüldüğü, telefonundan ise son olarak Belgrad Ormanı'ndaki Neşet Suyu mevkisinde sinyal alındığı saptanmıştı.

Polislerle birlikte 40 kişilik AFAD ve AKUT ekibi de özel eğitimli arama köpekleriyle Neşet Suyu mevkisinde arama çalışması yapmış, 28 Mart 2019'da Duman'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Arda Duman Belgrad Ormanı intihar

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