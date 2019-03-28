HABER

Arda Duman’ın cesedi inceleniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 23:30 | Son Güncelleme

Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman’ın cesedi Belgrad Ormanı’nda AKUT ekipleri tarafından araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu.

Kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman’ın cesedi Belgrad Ormanı’nda AKUT ekipleri tarafından araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulundu. Olay yerine gelen savcı Burak Çerkez’in olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İstanbul’da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı’nda yapılan arama çalışmaları bu akşam sonuç verdi. AKUT ve AFAD tarafından yürütülen arama çalışmalarının sonunda üniversite öğrencisi Duman’ın cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu. Emniyet ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Duman’ın elbiselerinin üzerinde olduğu ve herhangi bir darp veya cebir delici kesici alet izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Araba yoluna 1 kilometre mesafede
Sabah saatlerinde Belgrad Ormanı’nda başlatılan arama çalışmaları kapsamında kayıp olan üniversite öğrencisi Arda Duman’ın cesedi AKUT ekipleri tarafından bulundu. Belgrad Ormanı içerisinde araba yoluna yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunan Duman’ın cesedinin bulunduğu alan şeritler çekilerek kapatıldı. Savcı Burak Çerkez’in olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Arda Duman’ın ölüm nedeninin Adlı Tıp Kurumu’nda yapılacak olan otopsiden sonra anlaşılacağı belirtildi.

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
Firma müdürü doğal gaz borusuna kendini astıFirma müdürü doğal gaz borusuna kendini astı
Diyarbakır'da CHP'lileri taşıyan minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralıDiyarbakır'da CHP'lileri taşıyan minibüse, otomobil çarptı: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.