  ARDA DUMAN'IN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad ormanında ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor.

Belgrad ormanında dün yapılan kapsamlı aramanın ardından akşam saatlerinde bulunan Arda Duman'ın cesedi üzerinde yapılan ilk incelemede herhangi darp izine rastlanmadı. Cumhuriyet Savcısının gözetiminde yapılan bu incelemenin ardından Arda Duman'ın cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yetkililer, Arda Duman'ın kesin ölüm sebebinin Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından belirleneceğini söyledi. Öte yandan Arda Duman'ın son günlerde kimlerle konuştuğu, cep telefonu ve bilgisayar kayıtlarının da inceleme altında olduğu öğrenildi.

