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Arda Küçükyetim'in "akıl hocaları" Ataman Kardeşler mi? Nazi selamı, Kara Güneş, gamalı haç: O pozlar yeniden gündem oldu

14.08.2024 17:20
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Eskişehir'de Nazi simgeleriyle ve benzer saiklerle sokağa çıkıp önüne gelen 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçükyetim'in Ataman Kardeşler grubuyla benzerliği geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan grubun eğitim vermeye devam ettiği, Küçükyetim'in de kendilerinden eğitim almış olabileceği konuşuluyor. Grubun tıpkı Küçükyetim gibi askeri üniformalar giyip gerçek silahlarla çektikleri eğitim videoları, Nazi selamı verdikleri pozlar yeniden gündem oldu.

Yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıkan Ataman Kardeşler grubu Türkiye'deki ilk neo-Nazi örgütlenmesi olarak anılıyor. Bireysel silahlanmayı ve radikalliği destekleyen açıklamalar yapan grubun benimsediği düsturlar ise tıpkı Arda Küçükyetim'inkiler gibi canice! Aktif olmayı sona erdiren ancak eğitimlere devam ettiği öne sürülen grubun eski üyelerinden olduğunu iddia eden bir kişinin sosyal medyadaki paylaşımı dikkat çekti.

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BAŞTAN AŞAĞI DONANIP SALDIRDI

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan Şehit Rüstem Demirbaş Parkı’nda meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Arda Küçükyetim, çay bahçesinde oturan şahıslara bıçakla saldırarak 5 kişiyi yaralamıştı. Hücum yeleği, kask ve gözlük kullanarak yüzünü maskeyle gizleyip o anları göğüs kamerasıyla canlı yayınlayan Arda Küçükyetim, gözaltına alınmasının ardından dün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

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NAZİ SEMBOLLERİNİ ATAMAN KARDEŞLER DE KULLANIYORDU: 'KARA GÜNEŞ' ÖRNEĞİ

Saldırgan yayınlamış olduğu 17 sayfalık ’manifesto’ yazısında her ne kadar bir örgüt veya grupla bağlantısı bulunmadığını söylese de hücum yeleğine takmış olduğu ’Kara Güneş’ rozeti ve bıçağında bulunan Nazi sembolü (svastika veya gamalı haç) nedeniyle Küçükyetim'in Ataman Kardeşler grubu ile yakınlığı tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Bazı içerik üreticileri saldırgan Arda Küçükyetim’in, "geçtiğimiz yıllarda dağıldıklarını ve sokak faaliyetlerine son verdiklerini ancak Türk milliyetçilerine hem askeri hem de militarist eğitime vermeye dayalı çalışmalara odaklandıklarını" açıklayan Ataman Kardeşler grubundan bıçak eğitimi almış olabileceğini değerlendiriyor.

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GRUPUN ESKİ ÜYESİ OLDUĞUNU İDDİA EDEN KİŞİ: BİZİM İÇİN YÜZ KARASI

ESKİŞEHİR’DEKİ SALDIRI SONRASI ATAMAN KARDEŞLER’İN EĞİTİM VİDEOLARI GÜNDEM OLDU

Olayı gerçekleştiren Arda Küçükyetim ile adı anılan Ataman Kardeşler grubunda daha önce bulunduğunu belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "gerçek Türk Neo-Nazilerinin kimleri saldırıp darp edeceklerini iyi bildiklerini" söyledi. Kullanıcı, "bu olayın kendileri için bir yüz karası olduğunu" dile getirdi. Grubun bir dönemlerde askeri üniformalar giyip gerçek silahlarla çektikleri eğitim videoları ve toplanıp Nazi pozu verdikleri fotoğraflar ise Eskişehir’deki saldırıdan sonra sosyal medyada tekrardan gündem haline geldi. Gençlerden oluştuğu bilinen gruptaki şahısların ekipmanlarını nereden temin ettiği ise merak konusu.

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2023 SEÇİMİ İÇİN PAYLAŞIMLAR YAPMIŞLARDI

Bahsi geçen grup, bir dönem Zafer Partisi’ne yakın olduğuna dair yayınlanan haberlerle medyada yer bulmuştu. Ataman Kardeşler adıyla açılan bir Telegram kanalında, 2023 Türkiye Cumhurbaşkanlığı Seçimi ilk turu sırasında Zafer Partisi’nin de içinde olduğu ATA İttifakı desteklendi. Seçimin birinci turunun gerçekleştirildiği 14 Mayıs 2023’te AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) eleştiren bir yazı paylaşıldı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Özdağ ise bu grupla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıklamış, “Anladık ki arkalarında karanlık odaklar var” demişti.

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ATAMAN KARDEŞLER GRUBU HAKKINDA

Türkiye’deki ilk Neo-Nazi örgütlenmesi olarak bilinen Ataman Kardeşler grubu, yaklaşık 3 yıl önce ortaya çıktı. Kendilerini "milliyetçi" bir grup olarak tanımlayan oluşum, ’ırkın için öldür’ sloganını benimseyerek bireysel silahlanmayı ve radikalliği destekleyen açıklamalar yapıyordu.

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SKANDAL 'PİRAMİT'

Ülkedeki yabancılara ve etnik kökene sahip insanlara zarar vermek amacıyla kurulduğunu beyan eden örgüt, "etniklere saldırıda öncelik planlaması" adı altında bir piramit de oluşturmuştu. Bu piramide göre başta Araplar, Kürtler, Afganlar ve Pakistanlılar olmak üzere; Yahudiler, siyahiler, Farslar, Ermeniler, Rumlar, Çerkezler ve Arnavutlar hedefleri arasında yer alıyordu. Devletin mültecilerin geri dönüşü için projeler başlatması ve kolluk güçlerine mülteciler konusunda kesin talimatlar verilmesi sonucunda kardeşliğin görevini tamamladığını ifade ederek aktifliğini bitiren grup, mülteciler ile ilgili politikaların yumuşatılması halinde tekrardan sahaya çıkabileceklerini de açıklamıştı.

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Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış! Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!
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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir bıçak Nazi saldırı
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