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Arda Kural'ın hastalığı nüksetti mi? Kural'dan Yıldız Asyalı itirafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

Hastalığının nüksettiği iddiaları üzerine 2. Sayfa'ya açıklamalar yapan Arda Kural eski aşkı Yıldız Asyalı ile ilgili de samimi sözler söyledi. Kural Asyalı için "Hem hoşuma gitti, hem biraz incindim, hem biraz düşündüm" dedi.

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti mi? Kural'dan Yıldız Asyalı itirafı

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti.

Kural, 2.Sayfa programında o iddialara cevap verdi. İşte Arda Kural’ın açıklamalarından satır başları:

Altan çekmiş görüntüyü, saçlarım dağınık. Yüzümde bir ifade var, canımın sıkkın olduğu bir zaman galiba. O anı yakalamış ve öyle göstermek istemiş. Basında da yanlış anlaşıldı fotoğraf. Birazcık tuhaf göstermiş beni. Neden yapmış bu paylaşımı bilmiyorum ama onu da düşünmüyorum. Çok önemli de değil.

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Kimse ile kavgam gürültüm yok, kimseyle bir rahatsızlığım yok. Sağlık durum iyi gidiyor. İlaçlarımı kullanıyorum mutluyum. İlaçlarımı ömür boyu kullanmam gerekiyor. Çok hasta değilim. Sıkıntılarım oluyor aşırı duyarlı olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum ama iyi durumdayım.

'Psikoz' rahatsızlığımın tanısıydı. Yanlış bilmiyorsam biraz iyi niyetten toplumda, sosyal yaşamda zorlanmakla ilgili bir rahatsızlık. Çok gerçeksen çok kazanmıyorsun hayatta. İnsanlar haklı o denli gerçek olunmazdı.

YILDIZ BENİM ÇOCUKLUK AŞKIM!

Yıldız benim çocukluk aşkım, çok özel bir insan hayatımda hiçbir zaman unutamam. Unutamayacağımız şeyler de yaşadık zaten. Çok mutlu olduk, çok ağladık.

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Böyle şeyler söylemesi çok özel. Hem hoşuma gitti, hem biraz incindim, hem biraz düşündüm. Yeniden hatırladım onu, teşekkür ediyorum beni hatırladığı için. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Görsem sarılır, öperim… Ailesi de çok iyi insanlar. Bana zor günlerimde ailem destek çıktı."

Yıldız Asyalı geçtiğimiz günlerde "Evet, ilk büyük aşkım Arda Kural’dı. Seneler sonra onun rahatsızlığıyla alakalı çok acı çektim ve benim için çok değerlidir. Aşktan öte çok değerli bir insandır her zaman, bu yüzden dövmeyi yaptırdım. Bu dövmeyi Arda Kural’ın rahatsızlığı dönem de yaptırdım. 2012 ya da 2013 yılında. O dönem beraber değildik" demişti.


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