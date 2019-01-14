Arda Kural'ın hastalığı nüksetti mi? Kural'dan Yıldız Asyalı itirafı

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arda Kural'ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edilmişti.

Kural, 2.Sayfa programında o iddialara cevap verdi. İşte Arda Kural’ın açıklamalarından satır başları:

Altan çekmiş görüntüyü, saçlarım dağınık. Yüzümde bir ifade var, canımın sıkkın olduğu bir zaman galiba. O anı yakalamış ve öyle göstermek istemiş. Basında da yanlış anlaşıldı fotoğraf. Birazcık tuhaf göstermiş beni. Neden yapmış bu paylaşımı bilmiyorum ama onu da düşünmüyorum. Çok önemli de değil.

Kimse ile kavgam gürültüm yok, kimseyle bir rahatsızlığım yok. Sağlık durum iyi gidiyor. İlaçlarımı kullanıyorum mutluyum. İlaçlarımı ömür boyu kullanmam gerekiyor. Çok hasta değilim. Sıkıntılarım oluyor aşırı duyarlı olmamdan kaynaklandığını düşünüyorum ama iyi durumdayım.

'Psikoz' rahatsızlığımın tanısıydı. Yanlış bilmiyorsam biraz iyi niyetten toplumda, sosyal yaşamda zorlanmakla ilgili bir rahatsızlık. Çok gerçeksen çok kazanmıyorsun hayatta. İnsanlar haklı o denli gerçek olunmazdı.