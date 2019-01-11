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Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Arda Kural’ın metrobüste çekilmiş fotoğraflarını paylaştı ve hastalığının yeniden nüksettiğini duyurdu.

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

2012 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılarak tedavi gören ve kendisine Psikonevroz teşhisi konulan ünlü oyuncu Arka Kural’ın rahatsızlığının yeniden nüksettiği iddia edildi.

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Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Arda Kural’la ilgili bir yazı kaleme alarak Kral’ın rahatsızlığının yeniden nüksettiğini yazdı.

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Ünlü oyuncunun metrobüste çekilmiş fotoğraflarını da yayınlayan Akay, “2008 yılında son filminden parasını alamayınca depresyona girmişti Arda Kural… Önceleri tedavi olmayı kabul etmemişti. 2012 yılında ise Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin K2 Servisi’ne yatırılmış ve Kural’a ‘Psikonevroz’ teşhisi konulmuştu...

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Arda, günde 3 ilaç kullanıyordu ve tekrar işi ile ilgili gelişmeler yaşayınca durumu iyiye gitmeye başlamış ve düzelmişti. Ancak projelerde yer bulamayan Arda’nın hastalığı yeniden nüksetti ve bitkin bir şekilde metrobüslerde ve minibüslerde dolaşıyor. Günlerdir aynı kazağı giyiyor, telefonunu bile kullanamıyor. Sosyal medya adresleriyle bile ev arkadaşı ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

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“YAPIMCILARA DA YAZIKLAR OLSUN”

Arda Kural için yapımcılara seslenen ünlü sanatçı Onur Akay, “Bir dönem yakışıklılığı ile genç kızların hayallerini süsleyen Arda Kural’a, Türkiye’de bir projede yer verecek yapımcı yok mu şimdi? Yapımcılara da yazıklar olsun!

Arda, şizofren değil ve tedavi sonrası düzelebilecek bir hastalığı var. Ancak sevenlerinin ve yapımcıların onu yalnız bırakmaması ve sabırla destek olması gerekli!” dedi.

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