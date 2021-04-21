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Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da kalıyor

21.04.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, bir yandan şampiyonluğu hedeflerken diğer yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yüzünü iç transfere çeviren Cimbom, 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı Arda Turan ile opsiyon şartlarını gözetmeksizin 1 yıllık yeni sözleşme imzalama kararı aldı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcunun otomatik opsiyon maddesine gerek duymadan sözleşmesini uzatacak.

Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da kalıyor

Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan ile yola devam edecek.

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Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu.

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Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. Sabah'ın iddiasına göre, yönetim takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.

19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.


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