Arda Turan 1 yıl daha Galatasaray'da kalıyor

Şampiyonluk yarışına konsantre olan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Futboldan bir süre ayrı kaldıktan sonra sezon başında yuvası Galatasaray'a dönen Arda Turan 1+1 yıllık imza atmıştı. Sarı-kırmızılı takım, iç transferde Arda Turan ile yola devam edecek.

Kontratındaki 1 yıllık opsiyonun devreye girmesi için Turan'ın lig ve Avrupa'da oynanan maçların yarısında forma giymesi gerekiyordu.

Ancak kaptan bu şartları sağlayamasa da takımda kalacak. Sabah'ın iddiasına göre, yönetim takım arkadaşlarıyla uyum içinde olan 34 yaşındaki Arda'dan memnun olduğu için opsiyondaki şarta takılı kalınmayacak.

19 kez 11'de olan Arda'nın, kalan 7 haftada 3 maça daha ihtiyacı bulunuyor. Ancak tecrübeli oyuncu, artık kulübeden hamle oyuncusu olarak düşünülüyor. Terim onun yerine Feghouli, Kerem ve Onyekuru'ya öncelik veriyor.



