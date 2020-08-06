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Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Altyapısında yetiştiği Galatasaray'dan 9 Ağustos 2011'de İspanya'nın Atletico Madrid ekibine transfer olan ve ardından Barcelona ile Medipol Başakşehir'de forma giyen 33 yaşındaki milli futbolcu Arda Turan, 9 yıl sonra tekrar sarı-kırmızılı takımın kadrosuna dahil oldu.

Arda Turan 9 yıl sonra Galatasaray'da

Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı tecrübeli futbolcu Arda Turan, uzun bir aradan sonra yuvasına döndü.

GALATASARAY, ARDA TURAN'LA ANLAŞTI

Galatasaray'ın altyapısına Altıntepsi Makelspor'dan henüz 12 yaşında transfer edilen Arda Turan, 2000 yılında girdiği Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yıldızını parlatarak A takım kaptanlığına kadar yükselmeyi başardı.

A takıma ilk kez 2004-2005 sezonunda yükselen ve 2005-2006 sezonunun ikinci yarısını ise Manisaspor'da kiralık olarak geçiren Arda, burada ortaya koyduğu başarılı performansla dönemin teknik direktörü Erik Gerets'in dikkatini çekmeyi başardı.

Arda Turan, 2006-2007 sezonundan itibaren Galatasaray'ın vazgeçilmez isimlerinden biri olurken, 2009-2010 sezonu başında takım kaptanlığına getirildi.

Kulübün en genç kaptanlarından biri olmayı başararak tarihe geçen Arda Turan, özellikle sarı-kırmızılı takımın o dönemde aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle zaman zaman eleştirilerin de hedefi oldu.

GALATASARAY'DAKİ İLK DÖNEMİ

Arda Turan, Galatasaray'daki ilk döneminde 189 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 44 kez ağları havalandırmayı başardı. Arda Turan, bu dönemde sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, bir Türkiye Kupası bir de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

REKOR BONSERVİSLE ATLETİCO MADRİD'E GİTTİ

Arda Turan, 24 yaşındayken 2011 yılında rekor bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu. Tecrübeli futbolcu, 13 milyon avroya İspanyol ekibinin kadrosuna katılırken, bu rakam o dönem Türkiye'den transfer edilen yerli bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak kayıtlara geçti.

ATLETİCO MADRİD'DE ÖNEMLİ BAŞARILAR

Arda Turan, 4 sezon formasını giydiği Atletico Madrid'de önemli başarılara imza attı. Tecrübeli futbolcu, İspanyol ekibiyle çıktığı 178 resmi müsabakada 22 gol kaydetti. Milli futbolcu, Atletico Madrid'de bir İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), bir Kral Kupası, bir UEFA Avrupa Ligi, bir İspanya Süper Kupası ve bir UEFA Süper Kupa olmak üzere 5 şampiyonluk elde etti.

KARİYERİNİN ZİRVESİ BARCELONA

Arda Turan, futbol kariyerinin zirvesini 2015-2016 sezonu öncesinde transfer olduğu Barcelona'da yaşadı. Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan tecrübeli oyuncu, Katalan ekibinde 55 karşılaşmada forma giyerken, 15 kez topu filelerle buluşturdu. Arda Turan, Barcelona ile bir La Liga, iki Kral Kupası, bir İspanya Süper Kupası, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, bir UEFA Süper Kupası kaldırdı.

BAŞAKŞEHİR'DE BEKLENENİ VEREMEDİ

Barcelona'da 2017-2018 sezonun ilk yarısında forma şansı bulamayan Arda Turan, devre arasında Medipol Başakşehir'e kiralandı. Turuncu-lacivertli ekipte yaklaşık 2 yıl forma giyen Arda Turan, 39 resmi maça çıktı ve 2 gol attı.

Geride kalan sezonun devre arasında Medipol Başakşehir'den ayrılan milli futbolcu, sezonun ikinci yarısını futbol oynamadan bitirdi. Büyük umutlarla transfer olduğu Medipol Başakşehir'de bekleneni veremeyen Arda Turan, son dönemde daha çok saha dışı olaylarla gündemde yer aldı.

MİLLİ TAKIMDA 100 MAÇA ÇIKTI

Arda Turan, A Milli Futbol Takımı'nda 100 maçta görev aldı. Ay-yıldızlı forma altında 2008 ve 2016 Avrupa şampiyonalarında da forma giyen Arda, milli takım kariyerinde 17 kez ağları havalandırdı.

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