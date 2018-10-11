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Arda Turan'a bir şok da eski şoföründen

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:11 | Son Güncelleme

Başakşehirli futbolcu Arda Turan'a eski şoförü Aşkın Yıldırım tarafından kendisini haksız yere işten çıkardığı iddiasıyla açılan 'belirsiz alacak' davasında mahkeme taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre verdi.

Arda Turan'a bir şok da eski şoföründen

7 yıl boyunca Arda Turan'ın şoförlüğünü yapan 51 yaşındaki Aşkın Yıldırım, ünlü futbolcunun kendisini haksız yere 20 Nisan 2017 tarihinde işten çıkardığını ileri sürerek, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'belirsiz alacak' davası açtı. Dava dilekçesinde 2 bin 400 TL net maaş aldığını, şoförlük dışında her zaman Arda Turan'ın yanında bulunduğunu kaydeden Yıldırım ancak başka bir şirket üzerinden sigortalı gösterildiğini ileri sürdü. Maaşını elden aldığını belirten Yıldırım, Turan'ın ev işlerine yardım ettiğini, evcil hayvanlarının bakımına destek olduğunu iddia etti. Şoförlüğün yanı sıra Arda Turan'a koruma görevi de yaptığını belirten Aşkın Yıldırım, aile yakınlarının ulaşım ihtiyaçlarını de kendisinin karşıladığını iddia etti. Arda Turan ise cevap dilekçesinde Aşkın Yıldırım'ın herhangi bir hak kaybına uğramadığı belirtilerek, davanın reddini istedi.

TANIKLARINI BİLDİRECEKLER

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bugün görülen davaya Aşkım Yıldırım avukatı ile birlikte geldi. Arda Turan'ı ise avukatı temsil etti. Mahkeme hakimi, taraflara tanıklarını bildirmeleri için süre vererek, duruşmayı erteledi. Arda Turan'dan şimdilik bin 700 TL isteyen Yıldırım'ın dosyası tanıkların dinlenmesinin ardından bilirkişiye gönderilecek.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Başakşehir aşkın yıldırım

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ESKİ TÜRKİYE METİN OKTAY, YENİ TÜRKİYE ARDA TURAN....HER ALANDA KOKUŞMA VAR
arda turan aglıyor
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