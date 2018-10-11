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Arda Turan’a sosyal medyadan tepkiler büyüyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 14:24 | Son Güncelleme

Başakşehir'de forma giyen futbolcu Arda Turan, dün Emirgan'daki özel bir mekanda önce Berkay'ın eşine saldırdı, sonra da ünlü popçunun burnunu kırdı. Olayın ardından Berkay'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şarkıcının eşi Özlem Şahin, Arda'nın elinde bir silahla hastaneye geldiğini ve Berkay'a "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim" dediğini açıkladı.

Arda Turan’a sosyal medyadan tepkiler büyüyor

Arda Turan ise, söz konusu kavgayı, "Basit bir tartışma" olarak değerlendirmişti. Yaşanan bu olayın ardından sosyal medya kullanıcılarının tepkileri Arda Turan'a her geçen dakika büyüyor.

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Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay, dün sabaha kadar Emirgan'daki Gizli Kalsın'da eğleniyordu. İkili bir anda tartışma yaşamaya başladı ve Arda Turan, Berkay Şahin’e saldırdı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI

İddiaya göre Arda Turan, Berkay’ın eşi Özlem Şahin’e “Çok güzel bir kızsın, bekar olsan seni kaçırmazdım” dedi. Bunun üzerine Berkay, Arda'yı konuşmaya çağırdı. Alkollü olan Arda ise Berkay'a saldırdı. Herkesin hayretle takip ettiği bu olayın ardından sosyal medya kullanıcıları gönderi paylaşarak Arda Turan’a tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlardan bazıları;

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Kobal arda turan sosyal medya berkay

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