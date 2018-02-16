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Arda Turan: Artık Aslıhan benim sevgilim değil, eşim olacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2018 09:33 | Son Güncelleme

Mustafa Ceceli, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Arda Turan da konseri izleyenler arasındaydı

Arda Turan: Artık Aslıhan benim sevgilim değil, eşim olacak

Mustafa Ceceli, önceki gece Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Şarkıcıyı dinlemeye Ceceli’nin annesi babası, eşi Selin İmer, Aslıhan Doğan ve Arda Turan da geldi.

Konser öncesinde soruları yanıtlayan Ceceli, “Bu günün anlam ve önemine uygun bir repertuvar hazırladım” dedi. Eşi Selin İmer’e hediye alıp almadığı sorusunu ise “Bizim için her gün Sevgililer Günü. Selin’in doğum günü de yakın, bir hediyeyle olayı bitiriyorum” diyerek esprili bir şekilde yanıtladı.

Arda Turan, evlilik teklifi ettiği Aslıhan Doğan’ın hamile olduğu iddialarına isyan etti: “Öyle bir şey yok. Artık Aslıhan benim sevgilim değil eşim olacak”

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Aslıhan Doğan

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
futbolun hariç her şeyle gündemdesin artık mide bulandırıyorsun seni sürekli göz önünde tutanların ......
adamlıkla uzaktan yakından alakası olmayan birisin arda.
zaten bu kadın yüzünden kariyerini mahvetmedin mi arda efendi?
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