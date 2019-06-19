ARDA TURAN, BERKAY DURUŞMASI BAŞLADI (1) 

\u00d6zden AT\u0130K\/\u0130STANBUL,(DHA)\nFutbolcu Arda Turan ile \u015eark\u0131c\u0131 Berkay \u015eahin aras\u0131nda ya\u015fanan kavgaya ili\u015fkin duru\u015fma ba\u015flad\u0131. \n\nAsliye Ceza Mahkemesi\u2019nde g\u00f6r\u00fclen duru\u015fmaya Berkay kat\u0131ld\u0131. Arda Turan\u2019\u0131n avukat\u0131n\u0131n haz\u0131r bulundu\u011fu duru\u015fmada tan\u0131klar dinleniyor.\n\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc d\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n----------------\n-Beraky'\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc Zaman tasarrufu yapman\u0131z\u0131 sa\u011flayacak temizlik \u00f6nerileri!\u0130hlas Medya Grubuna Alt\u0131n Bosphorus \u00d6d\u00fclleri\u2019nde 3 \u00f6d\u00fcl birdenAlia\u011fa\u2019da Ku\u015f Cenneti her mevsim rengarenk
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