Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay'ı darp etmesinin ardından silahla hastaneye gitmesiyle ilgili olarak çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, hastanedeki görüntülerin emniyete verilmesini engellemeye çalışanların olduğunu ifade ederek bu nedenle bir emniyet amirinin görevden alındığını yazdı.

Alçı'nın 'Hastaneler ve güvenlik' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Arda Turan meselesi vesilesiyle hastanelerimizdeki güvenlik açığını da görmüş bulunuyoruz. Hepsi için konuşamam ama benim bildiğim hastanelerin kapısında bir x-ray cihazı ve güvenlik yok. Herkes elini kolunu sallayarak içeri girebiliyor.

Bu 24 saat için geçerli. Evet geceleri ana girişler kapanıyor ama bu kez de acilden her yere ulaşmak mümkün. Arda örneğinde anladık ki beline silahı sokan da, çantasına bıçağı atan da istediği gibi hastaneye girebilir, hatta hasta odalarına kadar bile çıkabilir.

Hastaneler insanların en savunmasız olduğu alanların başında geliyor. Her türlü erişime bu kadar açık olmaları bence bir güvenlik zafiyeti. AVM’ye girerken kontrol var da hastaneye girerken neden yok?