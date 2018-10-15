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Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 07:51 | Son Güncelleme

Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında Arda Turan'ın hastaneye silahla girmesinin ardından yaşanan gelişmeleri kaleme aldı. Alçı, hastanedeki görüntülerle ilgili olarak güvenlik zafiyetine dikkat çekerek, 'Emniyete verilmesini engellemeye çalışanlar olmuş. Bu nedenle emniyet amiri görevden alınmış' diye yazdı.

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay'ı darp etmesinin ardından silahla hastaneye gitmesiyle ilgili olarak çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya başladı. Haberturk.com yazarı Nagehan Alçı bugünkü yazısında, hastanedeki görüntülerin emniyete verilmesini engellemeye çalışanların olduğunu ifade ederek bu nedenle bir emniyet amirinin görevden alındığını yazdı.

Alçı'nın 'Hastaneler ve güvenlik' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Arda Turan meselesi vesilesiyle hastanelerimizdeki güvenlik açığını da görmüş bulunuyoruz. Hepsi için konuşamam ama benim bildiğim hastanelerin kapısında bir x-ray cihazı ve güvenlik yok. Herkes elini kolunu sallayarak içeri girebiliyor.

Bu 24 saat için geçerli. Evet geceleri ana girişler kapanıyor ama bu kez de acilden her yere ulaşmak mümkün. Arda örneğinde anladık ki beline silahı sokan da, çantasına bıçağı atan da istediği gibi hastaneye girebilir, hatta hasta odalarına kadar bile çıkabilir.

Hastaneler insanların en savunmasız olduğu alanların başında geliyor. Her türlü erişime bu kadar açık olmaları bence bir güvenlik zafiyeti. AVM’ye girerken kontrol var da hastaneye girerken neden yok?

Bu iddia doğru mu?

Önceki gün bir arkadaşım “Sana bir hikaye anlatacağım, inanamayacaksın” dedi. Arda ve Berkay’ın kavga ettiği hastanede çalışan birini tanıyormuş. Dediğine göre silahlı kavga görüntülerinin dışarıya sızmaması için hastane içinde birileri gayret göstermiş. Emniyete verilmesini engellemeye çalışanlar olmuş. Bu nedenle emniyet amiri görevden alınmış.

Şayet bu iddia doğru ise muhakkak soruşturulması gerekir. Kim, ne karşılığı o görüntülerin ortaya çıkmasının önüne geçmeye çalıştı?

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