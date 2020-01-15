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  4. Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

Arda Turan'dan çok konuşulacak karar

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.01.2020 08:50 | Son Güncelleme

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a döneceği konuşulan Arda Turan'la ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli oyuncunun kariyerini Brezilya'da sürdürmek istediği ve Flamengo ile Palmeiras kulüplerine önerildiği bildirildi.

Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden Arda Turan için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.

O Globo'nun haberinde Arda Turan; Savio, Guilherme Siqueira ve Marcos Marinho isimli iş adamlarının şirketi "You First Sports" isimli şirketle menajerlik sözleşmesi imzaladı. Bu anlaşmanın ilk adımı olarak da Arda Turan'ın Flamengo ve Palmeiras'a önerildiği kaydedildi.

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"ARDA'NIN TRANSFERİ KONUSUNDA YETKİMİZ VAR"

Arda Turan'ın yıllık ücretini karşılayabilecek kulüpler arasında Flamengo ve Palmeiras'ın olduğu söylenirken haberde ayrıca bonservis bedeli ödenmeden yapılacak bu tip bir transferin cazip olabileceği kaydedildi.

You First Sports isimli menajerlik şirketinin sahiplerinden Guilherme Siquera ise yaptığı açıklamada, "Arda'nın transferi konusunda yetkimiz var. Zamanı gelince kulüplerle konuşacağız" ifadelerini kullanmakla yetindi.

FILIPE LUIS DEVREDE

Arda Turan'ın Brezilya futbol dünyasına attığı bu adıma ise Atletico Madrid'den takım arkadaşı Filipe Luis'in ön ayak olduğu belirtiliyor. Brezilya kulüpleri için Arda'nın alacağı ücret ülkenin en yüksek ücreti olmasa da her kulübün alabileceği çapta bir isim olmadığı kaydediliyor.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
arda turan başakşehir Galatasaray flamengo palmeiras

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Adam gibi futboluna bakmaz başka şeylerle gündeme oturursan kaide alacak 1 tane bile takım bulamazsın ancak Anadolu takımlarında yer bulursun onuda sen beğenmezsin
brezilya da seni stada sokmazlar arda..kendini komik durumlara düşürme
Fizana gitsen ne yazar
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