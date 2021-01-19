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Arda Turan ’cinsel taciz’ suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak

19.01.2021 17:45 | Son Güncelleme:
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İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu Arda Turan hakkında verilen ‘beraat’ kararını bozdu.

İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Berkay Şahin’in eşi Özlem Şahin’e karşı cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan futbolcu Arda Turan hakkında verilen ‘beraat’ kararını bozdu. Turan, "cinsel taciz" suçundan yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.
Sarıyer’de bir eğlence mekanında 10 Ekim 2018 tarihinde futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasındaki kavgaya ilişkin açılan dava İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karara bağlanmıştı. Mahkeme, Özlem Şahin’e yönelik eylemlerinden dolayı "cinsel taciz" suçundan beraat eden Arda Turan, “korku kaygı veya panik oluşturacak şekilde silahla ateş etmek", "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "kasten yaralama" suçlarından toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin, Arda Turan hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan verilen beraat kararına itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı.
Ceza Dairesi kararında, Arda Turan’ın olay öncesinde Özlem Şahin’i tanımadığını, medeni durumunu bilmediğini beyan etmesine rağmen Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin’in ise Arda Turan ile daha önceden aynı yerde oturup yemek yediklerini, birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri anlatıldı.

“Tanıkların beyanları alınmadan eksik araştırma yapılmış”
Taraflar arasında geçen konuşma içeriğinin ortamın kalabalık olması nedeniyle tanıklar tarafından duyulmasının mümkün olup olmadığının kaydedildiği kararda, duydularsa tanıklardan sorulmasının gerektiği, Özlem Şahin’in konuşmadan sonraki hal ve tavırlarının da tanıklardan sorulması, taraflar arasında geçmişe dayalı bir husumet veya çıkar çatışmasının bulunup bulunmadığının tanıklardan ayrıca sorulması gerektiği vurgulandı. Kararda, tanıkların beyanlarının alınmadan eksik araştırmayla karar verildiği aktarıldı.

‘Cinsel taciz’ suçundan yeniden hakim karşısına çıkacak
‘Cinsel taciz’ suçunun oluştuğuna dair kanaat getirilmesi halinde, Arda Turan’ın ‘basit yargılama usulü’ ile yargılanması gerektiği vurgulandı. Ceza Dairesi, istinaf başvurusunu yerinde görerek, kararın bozulmasına hükmetti. Dosya yeniden hüküm kurulmak üzere yerel mahkemeye gönderildi.

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