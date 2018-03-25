Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Restoran çıkışında yöneltilen bir soru ünlü futbolcu Arda Turan'ı sinirlendirdi, ortam gerildi.

'Senin kafanı, gözünü kırarım!'

1 / 8 BU sezon Başakşehir’de forma giyen ünlü futbolcu Arda Turan, önceki akşam eşi Aslıhan Doğan, kardeşi Okan Turan ve onun kız arkadaşı ile Nişantaşı’ndaydı. Hep birlikte bir restoranda yemek yiyen aile, çıkışta otomobillerine doğru yürürken habercilerle sohbet etti.

2 / 8 Bir muhabirin “Aslı Hanım, eşinizin evinde düzenlenen sade bir törenle evlendiniz. Hayalinizdeki düğün nasıldı?” sorusu üzerine Doğan, elini ağzına götürüp fermuar işareti yaparak konuşmayacağını ima etti.

3 / 8 Muhabirin bu kez “Arda Bey konuşma yasağı mı getirdi?” diye sorması ise ortamı gerdi. Ünlü futbolcu, soruyu duyunca öfkeyle dönerek muhabire “Edepli ol, ne demek yasak. Senin kafanı gözünü kırarım, karımla konuşuyorsun” diye bağırdı.

4 / 8 Çift ardından yoldan çevirdikleri bir taksiye binerek oradan ayrıldı.

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