Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Adı altyapısından yetiştiği Galatasaray'la anılan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Arda Turan'ın 'Aslan Kral' adlı animasyon filmini izlerken Instagram hesabından paylaştığı gönderi, sosyal medyadan Galatasaray'la ilişkilendirilip gündem oldu.

EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.

Yıldız futbolcunun Ocak ayında sarı-kırmızılı formayı yeniden giyebileceği konuşuluyor.





