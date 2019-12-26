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  4. Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

Arda Turan'dan 'Aslan Kral' paylaşımı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 26.12.2019 07:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'a transferi gündemde olan Arda Turan, Instagram hesabından 'Aslan Kral' paylaşımı yaptı.

Adı altyapısından yetiştiği Galatasaray'la anılan Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Arda Turan'ın 'Aslan Kral' adlı animasyon filmini izlerken Instagram hesabından paylaştığı gönderi, sosyal medyadan Galatasaray'la ilişkilendirilip gündem oldu.

EURO 2016'da milli takım kampında Fatih Terim ile sorun yaşayan Arda Turan, bu sezon oynanan Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında tecrübeli teknik adamla aralarındaki buzları eritmişti. Terim de maçtan sonraki basın toplantısında ''Bu Arda insanın kalbine de girer, gönlüne de girer'' demişti.

Yıldız futbolcunun Ocak ayında sarı-kırmızılı formayı yeniden giyebileceği konuşuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan Galatasaray Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir fatih terim

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