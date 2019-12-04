Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan'a duygusal doğum günü mesajı

Arda Turan Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla eşi Aslıhan Doğan’ın doğum gününü kutladı

Arda Turan Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara "Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın. Aşkın sevginin sadakatin dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım. İyi ki varsın evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim. Seni seviyorum... En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız. Laliplinin annesi…" notunu yazdı.



Arda Turan'ın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

Mart 2018’de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, geçen Ekim’de oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı. 25 Ekim’de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” demişti.



