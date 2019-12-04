MAGAZİN

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan'a duygusal doğum günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 03:00 | Son Güncelleme

Ünlü futbolcu Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan’ın doğum gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

Arda Turan'dan eşi Aslıhan Doğan'a duygusal doğum günü mesajı

Arda Turan Instagram hesabından paylaştığı aile fotoğraflarıyla eşi Aslıhan Doğan’ın doğum gününü kutladı

Arda Turan Instagram'dan paylaştığı fotoğraflara "Sen benim en yakın arkadaşım, dostum, sırdaşımsın. Aşkın sevginin sadakatin dürüstlüğün simgesisin. İnşallah evlatlarımız da senin gibi olurlar. Benim en zor anlarımda yaslandığım duvarım. İyi ki varsın evlatlarımızla nice senelere benim dünyalar güzeli eşim. Seni seviyorum... En güzel günlerimiz daha yaşamadıklarımız. Laliplinin annesi…" notunu yazdı.

arda1
Arda Turan'ın paylaşımı takipçileri tarafından kısa sürede on binlerce beğeni aldı.

arda3

Mart 2018’de nikah masasına oturan Arda Turan ile Aslıhan Doğan Turan, geçen Ekim’de oğulları Hamza Arda’yı kucaklarına almıştı. 25 Ekim’de oğullarının 1. yaş gününü kutlayan çift, “Hamza’ya bir kardeş istiyoruz” demişti.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!
MasterChef'te duygusal anlar! MasterChef'te duygusal anlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan Aslıhan Doğan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

'Ne kadar iğrenç bir şey ben utanıyorum'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen yaptığın saygısız terbiyesiz hareketlerle kültürümüze ahlakımıza yakışmayacak davranışlarınla zaten hak etmediğin yerini iyice kaybeytin yoksun sıfırsın
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MasterChef Güzide 7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Jay Z, Beyonce’yi kameraya çeken adamın elinden telefonu aldı

Kocası onu çeken adamı görünce... Olay hareket

Son Dakika! Usta yönetmen Tunç Başaran hayatını kaybetti (Tunç Başaran kimdir)

Son Dakika! Usta yönetmen hayatını kaybetti

Can Yaman dönmüyor! Askere gidene kadar...

Flaş karar! Dönmüyor

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Yeni yılda Selçuk Balcı coşkusu

Polisler arabasında buldu! Skandal

Polisler arabasında buldu! Skandal

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.