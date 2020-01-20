Arda Turan'dan flaş Galatasaray mesajı

Arda Turan, ultrAslan'ın açıklaması sonrası bir fotoğraf ve mesaj yayınladı. Arda, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın..." yazdı ve Hagi'nin gol attığı bir maçta top toplayıcı olarak kadrajlara yakalandığı anı paylaştı.

İşte Arda Turan'ın paylaşımı:

ULTRASLAN'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Arda Turan ile ilgili, "Kararı bütün camia vermeli." demesinin ardından tribün grubu ultrAslan'dan da bir açıklama geldi.

İşte ultrAslan'dan yapılan açıklama:

"Bir süredir camiamızın gündemini meşgul eden Arda Turan transferi konusunda, taraftarın isteyip istemediği tartışmaları ortaya çıkınca bizlerin de bazı açıklamalar yapma ihtiyacı doğmuştur. Yapılan tüm transferlerde olduğu gibi bu transferde de teknik direktörümüz Fatih Terim ve yönetimimizin ORTAK kararı esastır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak, Hocamız ve yönetimimiz Galatasaray için en doğru kararı verecektir.

Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir.

Son olarak ortak alınacak bu karar bir an önce netliğe kavuşturulmalı, bu konu gündemden düşürülmeli, ZORLU hedefe odaklanılmalı, yönetim ve Hocamız arasında sorun var imajı oluşturmaya çalışan kaos simsarlarına daha fazla malzeme verilmemelidir."

