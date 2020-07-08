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Arda Turan'dan Galatasaray sorusuna cevap verdi! "Hayırlısı..."

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.07.2020 12:23 | Son Güncelleme

Arda Turan, Galatasaray ile ilgili gelen soru üzerine, "Her gün konuşmayalım. Hayırlısı... Öyle bir şey olursa zaten kulüpten duyarsınız." cevabını verdi.

Arda Turan'dan Galatasaray sorusuna cevap verdi! "Hayırlısı..."

Arda Turan, Galatasaray ile anlaştığına dair çıkan haberler sonrası bir açıklama yaptı.

Deneyimli futbolcu, altyapısından yetiştii kulübüne döneceği konusunda anlaşma sağladığı iddiaları üzerine gelen bir soruya, "Her gün konuşmayalım. Hayırlısı... Öyle bir şey olursa zaten kulüpten duyarsınız." cevabını verdi.

KARİYERİNE GALATASARAY İLE BAŞLADI

Arda Turan, profesyonel futbol kariyerine Galatasaray'da adım attı, kısa sürede takımın genç yıldızı ve vazgeçilmezi olurken 19 yaşında A Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. A Milli Takım, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, başrolde de Arda Turan vardı. 24 yaşında, Atletico Madrid'e transfer olarak Avrupa macerasına başladı. Hem de rekor bir ücretle. 12 milyon Euro'luk transfer bedeli, o dönem için yabancı bir kulübün bir Türk futbolcu için ödediği en yüksek ücretti.

MESSI, SUAREZ, NEYMAR, INIESTA VE ARDA

İspanyol ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı, sakatlığı nedeniyle o maçta oynayamasa da Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşadı. Arda Turan artık devlerin radarındaydı. 2015-2016 sezonu öncesi, tarihin gelmiş geçmiş en başarılı kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu. Değeri 40 milyon Euro'ya yaklaştı. Tecrübeli futbolcu, yeni takımında Messi, Suarez, Neymar ve Iniesta gibi dünya yıldızlarıyla birlikte top koşturdu.

Arda, birçoklarının hayal dahi edemediği seviyelere çıksa da A Milli Takım'da işler iyi gitmedi. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda prim krizi yaşandı. Bir yıl sonra Türk futbolunda yeni bir kriz çıktığında, olayların merkezinde bir kez daha Arda Turan vardı. Tecrübeli futbolcu milli takımı taşıyan uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdı. Yaşananların ardından ay yıldızlı formayı bir daha giymeyeceğini açıkladı.

"G.SARAY İSTERSE, BAŞKA TAKIM OYNAMAM"

Arda Turan Barcelona'da da artık şans bulamıyordu. Yurda dönmeye karar verdi, "Galatasaray beni isterse, başka takımda oynamam" dedi. Ancak Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray'dan onay çıkmadı. Yeni kulübü 2018'in Ocak ayında Medipol Başakşehir oldu. Arda Turan'ın, teknik direktör Abdullah Avcı ile başlayan ve bu sezon Okan Buruk ile devam eden Başakşehir macerası 2 yıl sürdü. Toplam 11 kez ilk 11'de şans bulurken, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Adı sık sık Galatasaray ile anılan 33 yaşındaki futbolcunun transferi Fatih Terim ile yönetim arasındaki belirsizlikten dolayı gerçekleşmemişti. 5 yıl önce Katalan devine imza atan Arda Turan, sona eren sözleşmeyle birlikte bonservissiz kaldı. (Sporx)


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