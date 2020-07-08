Arda Turan'dan Galatasaray sorusuna cevap verdi! "Hayırlısı..."

Arda Turan, Galatasaray ile anlaştığına dair çıkan haberler sonrası bir açıklama yaptı.

Deneyimli futbolcu, altyapısından yetiştii kulübüne döneceği konusunda anlaşma sağladığı iddiaları üzerine gelen bir soruya, "Her gün konuşmayalım. Hayırlısı... Öyle bir şey olursa zaten kulüpten duyarsınız." cevabını verdi.

KARİYERİNE GALATASARAY İLE BAŞLADI

Arda Turan, profesyonel futbol kariyerine Galatasaray'da adım attı, kısa sürede takımın genç yıldızı ve vazgeçilmezi olurken 19 yaşında A Milli Takım formasını da sırtına geçirdi. A Milli Takım, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynarken, başrolde de Arda Turan vardı. 24 yaşında, Atletico Madrid'e transfer olarak Avrupa macerasına başladı. Hem de rekor bir ücretle. 12 milyon Euro'luk transfer bedeli, o dönem için yabancı bir kulübün bir Türk futbolcu için ödediği en yüksek ücretti.

MESSI, SUAREZ, NEYMAR, INIESTA VE ARDA

İspanyol ekibiyle UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı, sakatlığı nedeniyle o maçta oynayamasa da Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı yaşadı. Arda Turan artık devlerin radarındaydı. 2015-2016 sezonu öncesi, tarihin gelmiş geçmiş en başarılı kulüplerinden Barcelona'ya transfer oldu. Değeri 40 milyon Euro'ya yaklaştı. Tecrübeli futbolcu, yeni takımında Messi, Suarez, Neymar ve Iniesta gibi dünya yıldızlarıyla birlikte top koşturdu.