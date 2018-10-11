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ARDA TURAN EMNİYETTE İFADE VERİYOR (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

  Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette ifade veriyor.  Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti.

Haber: Müslim SARIYAR / İSTANBUL (DHA)
Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından gittiği hastanede tabancasının ateş alması nedeniyle emniyette ifade veriyor.
Arda Turan, eğlence mekanında burnunu kırdığı Berkay'ın tedavi için gittiği Ulus'taki hastaneye saat 05.30 sıralarında gitti. İkilinin Check-up servisi önünde tekrar tartıştıkları bu sırada Arda Turan'ın silahının ateş aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Turan ifade vermek üzere Asayiş Büro Amirliği'ne geldi. Turan'ın ifade işlemleri devam ediyor. Polis, ifade sonrasında savcıyla görüşecek. Eğer savcı "mevcutlu getirin" derse Turan hakkında gözaltı işlemi yapılacak. Turan geceyi emniyette geçirecek. Savcı ifadesinin ardından serbest bırakılmasını da isteyebilecek.

Görüntü Dökümü:
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-Arda Turan ve Berkay 'ın arşiv görüntüleri

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