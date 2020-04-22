Arda Turan en unutmadığı golleri açıkladı

Yayından önce hastanede olduğunu söyleyen Arda Turan, maske dağıtımında olduğunu ve 7 hastaneye maske dağıttıklarını söyledi. Turan, hastanedeki doktorları ve sağlık çalışanlarını görünce bizim yaptıklarımızın onların yanında aslında hiçbir şey olduğunu sözlerine ekledi.

İŞTE ARDA TURAN İLE GERÇEKLEŞTİRİLEN KEYİFLİ SOHBETTEN SATIRBAŞLARI:

S.GÖKALP : Karantina günlerin nasıl geçiyor?

A. TURAN: Oğlum ile daha çok vakit geçirebiliyorum. Eşime evde yardımcı oluyorum. Mesela, oğlumun duşunu annesi aldırdı bende giyindirdim. Bu şekilde evde iş bölümü yapmaya başladık. Ayrıca günlük sporumu yapıyorum. Antrenman yapmaya çalışıyorum ama gerçek antrenmanın yerini tabiki tutmuyor.

S.GÖKALP : Sokağa çıkma yasağına uymayanlara söylemek istediğin bir şey var mı?

A. TURAN: Bu dönemde kendimizden ve alışkanlıklarımızdan daha fazla fedakarlık yapmamız sabırlı olmamız gerekiyor. Sadece kendimizi değil etrafımızdakileri riske atmamamız için söylenenlere uymamız lazım.

S.GÖKALP : İyi bir oyun konsolu oyuncusu olduğun söyleniyor, doğru mu?

A. TURAN: Doğru aslında ama uzun zaman önce oynamayı bıraktım. 2009-2010 gibi. Artık NBA oynamak daha keyifli geliyor.