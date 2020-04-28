Arda Turan: Galatasaray 100-150 milyon euro kazanabilirdi

Son olarak Medipol Başakşehir forması giyen ve şu an serbest statüde yer alan Arda Turan, Ajansspor Instagram canlı yayınının konuğu oldu. Arda, Barcelona, Atletico Madrid günler, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Abdullah Avcı hakkında neler söyledi? İşte detaylar... KARANTİNA GÜNLERİ NASIL GEÇİYOR? Haliyle evdeyim. Dikkatli olmaya çalışıyoruz. Bol bol spor yapmaya çalışıyoruz. Oğlumla vakit geçiriyoruz, egzersizler yapıyoruz. Saha antrenman yerini tutmaz tabii ama elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Bugünler sağlığımız için, moralimiz için önemli günler. GALATASARAY HAKKINDA... Galatasaray doğduğum, büyüdüğüm, çocukluk aşkım ve top topladığım bir camia. Hatta camiam. Nerede hizmet etmemiz gerekirse orada hizmet ederim. Bu hep böyleydi, bunda sonra da böyle olacak FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA NE YAPACAKSIN? Daha 32 yaşındayım. "Arda Turan bitti" haberleri nereden çıktı biLmiyorum. Ancak en az 3-4 sene daha oynamayı planlıyorum. Uzun yıllar sonra ilk kez sezon başı kampı geçireceğim. 3-4 sene daha en üst seviyede oynayabileceğimi herkese göstermek istiyorum. Planım bu yönde. Tabii futbolu bırakınca, işler bitince ailemle oturup, birlikte futbol sonrasında ne yapacağım hakkında karar vereceğiz.

ESKİ TAKIM ARKADAŞIN FALCAO HAKKINDA NE SÖYLERSİN? Falcao ile hep görüştük, halen görüşüyoruz. Doğum günüme de geldi. Beraber yemek yedik. Uzun seneler beraber oynadık. İyi işler başardık, kupalar kazandık. İlişkimizi hiç kaybetmedik Futbolculuğu gibi kişilik olarak da iyi biri. Galatasaray'a hizmet etmesine çok seviniyorum. "FATİH TERİM'İN YERİ ÇOK FARKLI" Senelerdir top oynuyorum. Amatöreden, profesyonele gelene kadar pek çok hocayla çalıştım.Recep Ahmet Keskin, Cenk Özcan, Rami hoca, Müfti hoca, Ali Yavaş.. Altyapı da Abdullah avcı ve Suhat hoca.. . Bu hocalarla beraber bir yerlere geldik. Profesyonel anlamda Türkiye'de Hagi, Fatih Terim, Gerets, Ersun Yanal gibi isimlerle çalıştım. Master anlamında da Diego Simeone, Luiz Enrique gibi hocalarım oldu. Hepsinin iyi yönlerini aldım. Hepsi iyi ve kaliteli futbol adamlarıydı. Ancak ben de Simeone ve Fatih Terim'in yeri çok farklı. İSPANYA'DA OYNARKEN TÜRKİYE'DEN TEKLİF ALDIN MI? Atletico'da ve Barça'da oynadığımda Türkiye'den teklif yoktu. Bunlar asparagas haberlerdi. Ben zaten o zaman yüksek ücretlere oynayan ve bonservisi yüksek olan bir futbolcuydum. Türkiye şartlarında bunlar karşılanamazdı.

MESSİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN? Messi iyi bir takım arkadaşı. Oyunun merkezi bir isim. Oyunu seven, her zaman topla yeni hareketler deneyen ve eğlenceli biri. Ancak tüm bunlara rağmen futbolun gerçekliğinden kopmaz. Gevşeklik göstermez. Fazlasıyla saygıyı hak ediyor. Şahsi düşüncem insanın gözüyle görelebileceği en iyi topçu. Lineker; Maradona ve Messi tartışması için çok güzel bir şey demiş: Messi'nin Dünya Kupası yok ama Maradona'nın da 4 tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yok. Bence tarihin en iyi futbolcusu. "MESSİ'NİN HOCA ÜSTÜNLÜĞÜ YOK" Messi'nin takımda her zaman ağırlığı ve liderliği vardı ama hiçbir zaman hoca üstünlüğü yoktu. Profesyonel birisi. Ne zaman ve nerede durmasını iyi bilir. Messi başarının takım olmakla geleceğini bilen birisi. Başarı takımla ve organizasyonla gelir. Messi'de bunu iyi biliyordu. PİQUE İLE GÖRÜŞÜYOR MUSUN? Pique ile hala görüşüyoruz. Aslında bu konular biraz abartılıyor. Çünü ben eskiden Galatasaray'de oynadığım takım arkadaşlarımla da görüşüyorum, Barça'da oynadığım arkadaşlarımla da görüşüyorum. Başarı ya da başka şeyler bu durumu değiştirmez. Barcelona'da oynadığım yıldızlar arayıp, sorarlar beni. Ben de öyle. İnsani ilişkileri çok yüksek insanlar.

"GALATASARAY 100-150 MİLYON EURO KAZANABİLİRDİ" Serdar Özkan'ın çalım yeteneği, Ergin Keleş'in şutu, keza İlhan Parlak'da öyle. Aydın'ın sürati, Uğur'un ise sakatlık problemi oldu. Diz kapağı kırılmasa Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olabilirdi. Talihsiz sakatlıklar onu etkiledi. Bizi özel yapan şey beraber oynamamızdı. Dağılınca herkes kendi yoluna gitmek zorunda kaldı. Türkiye'deki sistem arkadaşlarımın ön plana çıkması zorlaştırdı. Biz biraz daha beraber oynasaydık farklı şeyler olabilirdi. Hocalar kendi başarılarını kazanma isteğinin önüne koydu. Sabırsız bir ülkeyiz. Bizim jenerasyonumuza biraz daha sabredebilseydi Galatasaray, 100-150 milyon Euro kazanabilirdi. YABANCI KURALI HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSUN? Yabancı kuralı diye bir şey yok. İyi futbolcu oynar. Bunun kuralı falan yoktur. Hayatım boyunca bu kuraldan etkilenmedim. Bu dünyanın her yerinde böyle. Ülkenin futbol sektörünün gelişim açısından böyle bir kural konulacaksa onu bilemem ama bir futbolcu açısından bu kuralın önemli olduğunu düşünmüyorum. Sahada iyiysen oynarsın. EMRE BELÖZOĞLU HAKKINDA Emre Belözoğlu hangi işi yaparsa yapsın her zaman en iyisini yapmak için ve kazanmak için yapar. Eğer ileride yönetici olursam, bana yöneticilik anlamında da iyi bir rakip olacaktır. Onun için en iyisini istiyorum. Ülkemize her zaman hizmet etmiş, bu yaşına kadar futbol oynadı. İnşallah en iyisi olur. Fenerbahçe'de yöneticilik yapacağını bilemem. Bu Fenerbahçe'nin iç yüzü. Ancak başarılı olmasını isterim.

FATİH TERİM İLE GÖRÜŞÜYOR MUSUN? Fatih Hocayla görüşüyoruz. Allah'a şükür hocam iyi. Her şey yolunda. Başakşehir-Galatasaray maçı öncesinde elini öpmem gayet samimi ve içten bir durumdu. Hoca bizim büyüğümüz. Olması gereken şey oldu. Kendisinin elini öptüm ve bundan dolayı mutluyum. Gönlüm ferah. Yıllar geçiyor ve yaşadığımız güzel anılar var. İnsanlara bu güzelliği bırakmamız lazım. Hoca benim baş tacım. BARCELONA'YA TRANSFER VE BARCELONA GÜNLERİ Bir futbolcuya Barcelona'dan teklif gelirse, oraya gitmesinden daha doğa bir şey yoktur. Barcelona'da da iyi bir performans gösterdim. Oynadığım dönem, aldığım süre ve verimim ortada. Kariyerimle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Benim saha içinde değil, saha dışında bazı hatalarım oldu. Özel hayatımda oldu Saha içinde hata yaptıysa bu iyi niyetim yüzünden olmuştur. Hayat bazen istediğimiz gibi gitmeyebilir. Ancak ben hiçbir zaman sahada kazandığımı, sahada kaybetmedim. Çoğu futbolcu gibi sahada sürünmedim. İnsanlara nasıl yükseldiğimi bir kez daha göstermek istiyorum. "İSPANYOL FUTBOLUYLA ARAMIZDAKİ MAKASI AÇTIK" İspanyol futboluyla aramızdaki makas açık. Bütçe olarak, oyun olarak onlardan farklıyız. İspanyol tribünlerinin tepkisi, oyuna bakış açısı bile bizimkine göre çok farklı. Orada bazen atılan güzel golden çok yaptığınız top kontrolü daha çok alkış alır. Bunu Türkiye'de görmek çok zor.

Kaptanlık çocuk bakıcılığı değil. Ben kulübün içinden gelmiş biriydim. Hoca, yönetim ve oyuncu arasındaki köprü isimdim. Kaptanlık pazubandını takmadığım zamanda saha içinde liderdim. Ben Galatasaray'da iyi futbolcularla, iyi insanlarla oynadım ama her zaman oynadığım takımlar Fenerbahçe'nin altındaydı. Ben Atletico'ya gittikten sonra Fatih hoca, Selçuk, Sneijder, Drogba geldi. İyi bir takım kuruldu. Benim Galatasaray'da oynadığım zaman Fenerbahçe rahattı. Bütçesi iyi, stadı yenilenmiş bir takımdı. Ancak bizim öyle bir durumumuz yoktu. Tüm bunlara rağmen Galatasaray kariyerim mutlu ve huzurlu geçmişti. BİR İSİM BİR KELİME Fatih Terim: Baba

Galatasaray: Aşk

Ersun Yanal: İlk öğretmen

Diego Simeone: İdol

Atletico Madrid: İkinci evim

Barcelona: Master "FUTBOLUN İÇİNDEN GELENLER FUTBOLU YÖNETSİN" Futbolun içinden gelenler futbolu yönetsin düşüncesini anlarım ancak sadece bu yetmez. Bizim kulüplerimizin profesyonel ekiplere, ekonomistlere ve donanımlı ekiplere ihtiyacı var. Sadece futbolun içinden geldim demekle olmaz bu.

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