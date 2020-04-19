Arda Turan: Galatasaray çağırırsa giderim

Transfer döneminde ismi sıkça Galatasaray ile anılan ancak henüz transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, gelecek kariyeriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY TRANSFERİ HAKKINDA KONUŞTU

Sözleşmesi Barcelona'da bulunan ve Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Arda Turan, Play Spor'a konuştu. Öte yandan Turan, kariyeri ile ilgili gelen eleştirilere de flaş bir yanıt verdi.

"YABANCI TEKNİK ADAMLARI 1 YIL İÇİN GETİRMEYİN"

Yabancı teknik direktörlerin Türkiye'de başarılı olamamasıyla ilgili Turan, "Bazen Fatih Terim makas çok açıldı derdi. Düşünürdüm ama anlamazdım.Avrupa'ya gidince işte o makası anlıyorsun. Kulüplerimiz birçok yabancı teknik adam getirdi. Bu hocalara 6 ay, 1 yıl verecekseniz getirmeyin. Bu sürede bir şey yapamazlar." dedi.

"SADECE TAKTİK ZEKAYA BAKIYORLAR"

Yabancı teknik adamlara zaman verilmesi gerektiğini belirten Arda, "Fatih Terim'in verdiği etkiyi bu sürede vermezler. Yabancı teknik adamlar buraya geldiğinde duygusal zekayı, burasının dinamiklerini bilmiyorlar. Sadece taktik zekaya bakıyorlar. Bunlar için onlara burada zaman vermek lazım" diye konuştu.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK HEDEFİM VAR"

Kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktör olmak istediğini söyleyen yıldız futbolcu, "Futbolculuktan sonra da futbolun içinde kalmak istiyorum. Teknik direktörlük hedefim var. Yorumcu olmam, ilgi çekmem. Ben sahanın içini konuşurum, iki gün sonra teşekkür edip yollarlar" dedi.