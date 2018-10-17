Arda Turan hakkında bir suç duyurusu daha: Bizden helallik istesin

Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

İstanbul Sütlüce’de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Bina sahibi çökmeye, yan parseldeki otel inşaatının neden olduğunu savunurken, projenin sahibi futbolcu Arda Turan ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, yağmur sonrası yaşanan çökme nedeniyle yıkımın yaşandığını savundu. Turan, araziyle ilgili tüm işlemlerin yasalara uygun olduğunu, ruhsatsız ve hukuksuz en ufak bir şeyin olmadığını aktardı. Bina sakinleri ise geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile kardeşi Okan Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çiğdem Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, en kısa zamanda Arda Turan’a tazminat davası da açacaklarını belirten bina sakinlerinden Orhan Dal, “Biz dışarı çıktıktan 10 dakika sonra bina çöktü. Ölümden döndük ve buna sebep olan ise yan taraftaki inşaattı. Eğer istinat duvarının altı boşaltılmasaydı bina çökmeyecekti. Ama buna rağmen ne maddi zararımız karşılandı ne de bu insanlar bize bir geçmiş olsun dedi. Biz uzunca bir süre bekledik ama kimseden ses çıkmayınca, 5 kiracı gidip suç duyurusunda bulunduk” dedi.