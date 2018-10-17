HABER

Arda Turan hakkında bir suç duyurusu daha: Bizden helallik istesin

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 07:29 | Son Güncelleme

İstanbul Sütlüce'de yıkılan Ertürk Apartmanı sakinleri Arda Turan ve kardeşi Okan Turan hakkında suç duyurusunda bulundu. Bina sakinleri geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

Sütlüce’de Arda Turan’ın yaptırdığı otel inşaatının temel kazma çalışması nedeniyle binaları çöken Ertürk Apartmanı sakinleri, zararları karşılanmadığı için Turan ve kardeşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu

İstanbul Sütlüce’de geçtiğimiz Temmuz ayında İmrahor Caddesi üzerinde bulunan bir temel açma çalışması sırasında toprak kayması yaşanmış, tahliye edilen 4 katlı Ertürk Apartmanı çökmüştü. Bina sahibi çökmeye, yan parseldeki otel inşaatının neden olduğunu savunurken, projenin sahibi futbolcu Arda Turan ise kamuoyuna yaptığı açıklamada, yağmur sonrası yaşanan çökme nedeniyle yıkımın yaşandığını savundu. Turan, araziyle ilgili tüm işlemlerin yasalara uygun olduğunu, ruhsatsız ve hukuksuz en ufak bir şeyin olmadığını aktardı. Bina sakinleri ise geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile kardeşi Okan Turan hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Çiğdem Yılmaz'ın Milliyet'teki haberine göre, en kısa zamanda Arda Turan’a tazminat davası da açacaklarını belirten bina sakinlerinden Orhan Dal, “Biz dışarı çıktıktan 10 dakika sonra bina çöktü. Ölümden döndük ve buna sebep olan ise yan taraftaki inşaattı. Eğer istinat duvarının altı boşaltılmasaydı bina çökmeyecekti. Ama buna rağmen ne maddi zararımız karşılandı ne de bu insanlar bize bir geçmiş olsun dedi. Biz uzunca bir süre bekledik ama kimseden ses çıkmayınca, 5 kiracı gidip suç duyurusunda bulunduk” dedi.

7d3886e01140f8fe1d8a8fea562b1a3d_840

"BİZDEN HELALLİK İSTESİN"

Bina sahibi Emin Ertük de Arda Turan hakkında tazminat davası açacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu konu masada halledilebilirdi. Kimse Arda Turan’ın mal varlığını istemiyor. Sadece verdiği maddi zararı ödemesini bekliyorduk. Ama arayıp bir ‘geçmiş olsun’ bile demedi. Arda Turan’ın bir yardımcısı arayıp ‘Size döneceğim’ dedi ama o günden beri ses çıkmadı. Kaldı ki bu inşaat başladığında biz Arda Turan’ın babasına ulaştık ve inşaatın bu şekilde yapılması durumunda büyük zararlar yaşanacağını söyledik. Arsayı aldıklarında orada zaten bir istinat duvarı vardı. Ve yeni bir istinat duvarı yapılmadan, 23 yıllık istinat duvarının olduğu yerde yerin 4-5 metre altına kadar kazı yapıldı. Böyle bir mühendislik hatası olur mu? Yağmur bahane edilmesin. Bizim beklediğimiz tek şey insanlıktı. Arda Turan Başakşehirpor’dan helallik isteyeceğine, zarar uğrattığı kiracılarımdan helallik istesin.”

5b5714f2537a0019e4c9e4a6


PARTNERBirbirinden lezzetli pankek çeşitleri ve tarifleriBirbirinden lezzetli pankek çeşitleri ve tarifleri
Cemal Kaşıkçı olayında ilginç şeyler oluyor! Abdulkadir Selvi yazdıCemal Kaşıkçı olayında ilginç şeyler oluyor! Abdulkadir Selvi yazdı
Bahaettin Karakoç kimdir? (Bahaettin Karakoç'un şiirleri ve hayatı)Bahaettin Karakoç kimdir? (Bahaettin Karakoç'un şiirleri ve hayatı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan sütlüce okan turan

En Çok Okunan Haberler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ı yıkan ölüm! Davut öldü mü? EDHO 111. son bölüm final sahnesi izle

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Dolar ve euro ne kadar? Dolar ve euroda son durum

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

İsrail'den Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ilk yorum

İsrail'den Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin ilk yorum

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti

İlginizi Çekebilir

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

FETÖ davasında şok itiraflar! 4 futbolcunun ismini verdi

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında flaş gelişme: Başkonsolos Türkiye'yi terk etti!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Otoparkta cinsel ilişkiye girerken basıldılar!

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Yusuf Halaçoğlu'ndan çok konuşulacak 'hisse' açıklaması: Atatürk’ün vasiyeti kurumların bağımsızlığı içindi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

2 gemi art arda yanaştı, 4 bin kişi ilçeye akın etti

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Dükkanının camına astığı dövize tepki yağmıştı! Gözaltına alındı, ifade verdi

Türk eşten rekor tazminat talebi!

Türk eşten rekor tazminat talebi!

Toz bulutu Marmara Bölgesi'ne yaklaşıyor

Toz bulutu Marmara Bölgesi'ne yaklaşıyor

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

AP duyurdu: Cemal Kaşıkçı cinayetinin kanıtı bulundu, Suudi Arabistan Başkonsolosu kaçtı

Cemal Kaşıkçı olayında ilginç şeyler oluyor! Abdulkadir Selvi yazdı

Cemal Kaşıkçı olayında ilginç şeyler oluyor! Abdulkadir Selvi yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.