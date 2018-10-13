Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısına katılmak üzere Zonguldak'a geldi.

Kaya, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasıyla ilgili, açıklamalarda bulunarak, "Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Başakşehirspor'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve sonrasında yaşananlarla ilgili futbolcu Arda Turan’a öğütte bulundu.

"OLTA DEĞİL ORTA YAP Kİ MİLLİ TAKIMA KATKI YAP"

Kaya, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Olta değil orta yap ki milli takıma katkı yap. Seni özel hayatın için değil, futbol hayatın için transfer ettiler. Bizim çocuklarımıza örnek olacak bir hayatı göstermeleri gerekiyor” dedi.

