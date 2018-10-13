HABER

Arda Turan hakkında olay sözler: Haber olmak istiyorsa...

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 16:57 | Son Güncelleme

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Arda Turan - Berkay kavgasıyla ilgili konuştu. CHP'li Kaya, "Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Olta değil orta yap ki milli takıma katkı yap. Seni özel hayatın için değil, futbol hayatın için transfer ettiler." dedi.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya, Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısına katılmak üzere Zonguldak'a geldi.

Kaya, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavgasıyla ilgili, açıklamalarda bulunarak, "Kendi yaşamını futbol yaşamıyla birleştirsin. Medyada haber olmak istiyorsa attığı goller ve yaptığı ortalarla haber olsun" dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi Spor Kurulu Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Başakşehirspor'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin'in bardaki kavgası ve sonrasında yaşananlarla ilgili futbolcu Arda Turan’a öğütte bulundu.

"OLTA DEĞİL ORTA YAP Kİ MİLLİ TAKIMA KATKI YAP"

Kaya, "Sporcu ahlaklı olandır. Gece hayatından vazgeçecek. Kendisini futboluyla ve sporcu kimliğiyle sevdirecek. Olta değil orta yap ki milli takıma katkı yap. Seni özel hayatın için değil, futbol hayatın için transfer ettiler. Bizim çocuklarımıza örnek olacak bir hayatı göstermeleri gerekiyor” dedi.

PARTNERÜnlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!Ünlü yıldızdan 'yok artık' dedirten frikik!
HDP'li Temelli'den Brunson değerlendirilmesi: Bu mudur adalet ?HDP'li Temelli'den Brunson değerlendirilmesi: Bu mudur adalet ?
Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP arda turan YILDIRIM KAYA

En Çok Okunan Haberler

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Öz kızını çadıra kapatıp tecavüz etti

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Ne yaptın Salah! Dünyayı ayağa kaldıran gol

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

Brunson'ın tahliyesi sonrası çok konuşulacak sözler: ABD kazandı!

AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

AK Parti'den ABD'li rahip Brunson açıklaması

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

İYİ Parti'de büyük şok! Canlı yayında istifa edip MHP'ye geçti

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

AK Partili Mehmet Metiner'den ABD'li rahip Brunson kararını eleştirenlere yanıt

Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin seçim sloganı: Tak, tuk, tuk

Devlet Bahçeli açıkladı! MHP'nin seçim sloganı: Tak, tuk, tuk

Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti

Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.