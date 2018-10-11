Arda Turan ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı (1)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-FUTBOLCU Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından savcılığın talimatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne telefonla çağrılarak ifadesine başvuruldu. Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.
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