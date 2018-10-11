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Arda Turan ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 22:28 | Son Güncelleme

FUTBOLCU Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından savcılığın talimatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne telefonla çağrılarak ifadesine başvuruldu.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-FUTBOLCU Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından savcılığın talimatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne telefonla çağrılarak ifadesine başvuruldu. Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.

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