Arda Turan ifadesinin ardından emniyetten ayrıldı (2)

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-FUTBOLCU Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin'la kavgasının ardından savcılığın talimatıyla Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne telefonla çağrılarak ifadesine başvuruldu. Arda Turan burada yaklaşık 3 saat ifade verdikten sonra açıklama yapmadan emniyetten ayrıldı.
(FOTOĞRAF)
Adliye karıştı! Polis örtüye sarıp götürdü
Herkes oraya akın etti! Kapış kapış satılıyor
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
Anneden kahreden sitem!
ABD F-35 uçuşlarını durdurdu!
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İş Bankası açıklaması!
'En Büyük Savaş'ın etkileri de büyük oldu!
Stephen Hawking'in 'bilgi paradoksu' ile ilgili son makalesi yayımlandı: Kara deliğin içinde meğer...
İnternet kullanıcıları dikkat! 48 saat içinde kesilebilir
Mehmet Metiner: Erdoğan'a ilk ben 'Reis' dedim, birlikte gözaltına alındık
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Okuyucu Yorumları 0 yorum