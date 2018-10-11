Arda Turan ifadeye çağrıldı

İSTANBUL (AA) - Futbolcu Arda Turan'ın, şarkıcı Berkay Şahin ile arasında yaşanan kavgayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında Turan ile "Berkay" olarak tanınan şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşanan kavgaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şikayet üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında, Arda Turan'ın beyanının alınması için ifadeye çağrıldığı belirtildi.

Emirgan'daki bir eğlence mekanında, futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin arasında yaşandığı ileri sürülen kavgada, şarkıcının burnunun kırıldığı iddia edilmişti.

