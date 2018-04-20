Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile

Futbolcu Arda Turan kısa süre önce bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Aslıhan Doğan ile evlenmişti. Çift ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı

Evliliğin sebebi...

1 / 8 Başakşehirli Arda Turan 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile 11 Mart'ta apar topar evlenmişti.

2 / 8 Aslıhan Turan'ın 13 haftalık hamile olduğu, nikahın da bu yüzden erken yapıldığı iddiası ağırlık kazandı.

3 / 8 Posta'dan eylem İpek Şafak'ın haberine göre; Aslıhan Turan İstanbul Nişantaşı’ndaki özel bir hastanede çalışan ünlü bir doktor tarafından takip ediliyor...

4 / 8 Milli futbolcu Arda Turan, sosyal medyadan "Yeni fizyoterapistim" diyerek paylaştığı fotoğrafta, eşi Aslıhan Doğan Turan'a, ayaklarını yıkattığı iddia edilmişti. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğraf sonrası açıklama yapan Arda Turan, 'Ne ayak yıkatması, ayağım da buzlu kovada' demişti.

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