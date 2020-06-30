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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan doğum yaptı! Dikkat çeken paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2020 11:54 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan, 2018 yılında Aslıhan Doğan ile nikah masasına oturmuştu. Çift bugün ikinci bebek mutluluğu yaşadı. Hamza Arda adında bir oğulları olan çiftin, oğulları Asil Aslan dünyaya geldi.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan doğum yaptı! Dikkat çeken paylaşım

Arda Turan ve Aslıhan Doğan ikinci bebeklerini kucaklarını aldı. Turan ailesine Asil Aslan da katıldı.

Arda Turan, mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştığı mesajla dile getirdi.

"Değerli Dostlarımız;

Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu zor günlerde sağlıkla doğan oğlumuza kavuşmuş olmanın mutluluğu içerisindeyiz.
Her özel günümüzde mutlaka bir arada olduğumuz sizlerden bu süreç için ricamız, doğum sonrasında öncelikle sizlerin sağlığı ve ardından hen kurallarının verimli şekilde uygulanabilmesi adına Asil Aslan Turan ile tanışmanızın sağlıklı günlerde olmasıdır.

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Dualarınızın ve sevginizin bizim yanımızda olacağına sonsuz inancımız ile sağlıklı günlerde kavuşmayı diliyoruz.
Anlayışınız için teşekkür ederiz. Aslıhan & Arda Turan"

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