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  4. Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan makyaj itirafı!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan makyaj itirafı!

04.11.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magazin gündeminin renkli figürlerinden olan Aslıhan Doğan Turan, kendi YouTube kanalında, makyaja dair şaşırtan bir itirafta bulundu.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan makyaj itirafı!

Arda Turan ile evliliğiyle adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan, Özge Özpirinçci'yi konuk ettiği videosunda, makyaj sevgisine dair şaşırtan açıklamalarda bulundu.

''BEN ÇOK MAKYAJ SEVİYORUM!''

Sosyal medya paylaşımlarında da ağır makyajıyla dikkat çeken Aslıhan Doğan, ''Ben çok makyaj seviyorum. İnsanlar bazen 'Aslıhan bu kadar makyaj yapmasan daha güzelsin, daha fresh duruyorsun' falan diyorlar ama ben yapıyorum'' itirafında bulundu.

Aslıhan Doğan Turan'dan makyaj itirafı!

Özge Özpirinçci ise fazla makyajla özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiğini söyleyerek, ''Çok makyaj, benim rahat edebileceğim bir ortam değil'' yorumunda bulundu.

Aslıhan Doğan Turan'dan makyaj itirafı!

Aslıhan Doğan, Özge Özpirinçci'yi konuk almaya karar verdiğinde, çevresinden ''Özge makyaj yapmayacak, sen çok makyaj yapacaksın. Tuhaf görünürsünüz'' yorumları aldığını da itiraf etti.

Aslıhan Doğan Turan'dan makyaj itirafı!


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Anahtar Kelimeler:
Arda Turan Özge Özpirinçci
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