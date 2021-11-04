Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan makyaj itirafı!

Arda Turan ile evliliğiyle adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan, Özge Özpirinçci'yi konuk ettiği videosunda, makyaj sevgisine dair şaşırtan açıklamalarda bulundu.

''BEN ÇOK MAKYAJ SEVİYORUM!''

Sosyal medya paylaşımlarında da ağır makyajıyla dikkat çeken Aslıhan Doğan, ''Ben çok makyaj seviyorum. İnsanlar bazen 'Aslıhan bu kadar makyaj yapmasan daha güzelsin, daha fresh duruyorsun' falan diyorlar ama ben yapıyorum'' itirafında bulundu.

Özge Özpirinçci ise fazla makyajla özgürlüğünün kısıtlandığını hissettiğini söyleyerek, ''Çok makyaj, benim rahat edebileceğim bir ortam değil'' yorumunda bulundu.

Aslıhan Doğan, Özge Özpirinçci'yi konuk almaya karar verdiğinde, çevresinden ''Özge makyaj yapmayacak, sen çok makyaj yapacaksın. Tuhaf görünürsünüz'' yorumları aldığını da itiraf etti.



